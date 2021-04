Premiile BAFTA 2021. Pelicula „Ma Rainey's Black Bottom”, câştigătoare în două categorii în prima seară a galei

Ceremonia de sâmbătă, găzduită virtual de prezentatoarea de radio şi televiziune Clara Amfo de la Royal Albert Hall din Londra, s-a concentrat asupra procesului creativ din spatele producţiilor anunţând câştigătorii unor categorii precum costume, machiaj şi coafură, scenografie, sunet şi efecte vizuale.

În deschiderea ceremoniei, prezentatoarea a citit un mesaj de omagiu dedicat prinţului Philip, duce de Edinburgh, care s-a stins din viaţă vineri, la vârsta de 99 de ani.

''În numele BAFTA, ne exprimă profunda tristeţe la vestea dispariţiei prinţului Philip. Ducele a fost primul preşedinte al BAFTA. Susţinerea primită din partea prinţului Philip şi a majestăţii sale Regina de-a lungul acestor ani a făcut ca BAFTA să poată fi aici în 2021. Ducele de Edinburgh ocupă un loc foarte special în istoria BAFTA şi i se va simţi lipsa. Gândurile noastre se îndreaptă către familia acestuia''.

Lui Amfo i s-au alăturat actriţa Joanna Scanlan şi criticul de film Rhianna Dhillon, care a scos în evidenţă ''numărul record de regizori femei şi diversitatea etnică prezentă'' la nominalizările de anul acesta.

Tot în cadrul primei seri, actorul Noel Clarke a primit premiul pentru contribuţii extraordinare aduse industriei filmului britanic.

Ceremonia din acest an a premiilor are loc în două seri, în contextul pandemiei de COVID-19 ce împiedică desfăşurarea spectacolului în formatul obişnuit, cu numeroase vedete şi prezenţa publicului.

Principalele distincţii vor fi anunţate duminică, când regizorul Ang Lee va primi trofeul special BAFTA Fellowship şi va fi anunţat totodată câştigătorul premiului ''Rising Star'', acordat în urma votului publicului.

Prinţul William, duce de Cambridge, preşedintele BAFTA, a anunţat sâmbătă că se retrage de la ceremoniile de decernare a celor mai importante distincţii ale industriei de film britanice din acest weekend în urma decesului bunicului său, prinţul Philip.

Prinţul William urma să aibă o intervenţie în timpul evenimentului de sâmbătă, într-o conversaţie înregistrată în prealabil cu Jenny Beavan, creatoare de costume, şi Sharon Martin, specialistă în machiaj şi coafură, despre turnarea filmelor în condiţii de lockdown şi procesul de producţie, iar duminică ar fi urmat să ţină un discurs, prin videoconferinţă, pe tema provocărilor cu care s-a confruntat industria cinematografică în ultimul an.

Câştigătorii premiilor BAFTA decernate în prima seară a galei:

Cea mai bună distribuţie: ''Rocks'' (Lucy Pardee)

Cel mai bun design de costume: ''Ma Rainey's Black Bottom'' (Ann Roth)

Cel mai bun machiaj şi coafură: ''Ma Rainey's Black Bottom'' (Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal)

Cea mai bună scenografie: ''Mank'' (Donald Graham Burt, Jan Pascale)

Cel mai bun sunet: ''Sound of Metal'' (Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc)

Cele mai bune efecte vizuale: ''Tenet'' (Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley)

Cel mai scurtmetraj britanic: ''The Present''

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie britanic: ''The Owl and the Pussycat''.