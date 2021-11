Premiile Academiei Europene de Film 2021 - Producţia „Quo Vadis, Aida?” cu participare românească şi regizorul şi scenaristul Radu Jude, între nominalizaţi

Academia Europeană de Film şi EFA Productions au prezentat, marţi, într-un eveniment virtual de la Sevilla, nominalizările pentru cea de-a 34-a ediţie a European Film Awards.

Nominalizările la categoria „Film European” au fost alese lungmetrajele: „Compartment No. 6” de Juho Kuosmanen, „Quo Vadis, Aida?” de Jasmila Žbanić, „The Father” de Florian Zeller, „The Hand Of God” de Paolo Sorrentino şi „Titane” de Julia Ducournau.

„Quo vadis, Aida?” are ca subiect viaţa unei familii prinse în tragedia genocidului din 1995 de la Srebrenica, în timpul războiului din Bosnia. Masacrul a fost cea mai mare crimă în masă din Europa de după Al Doilea Război Mondial, în care au fost ucişi peste 8.000 de musulmani bosniaci, bărbaţi şi băieţi, de către unităţi ale armatei Republicii Srpska, aflată sub comanda generalului Ratko Mladić.

Regizat de Jasmila Zbanic şi co-produs de Cristian Nicolescu pentru Digital Cube, filmul este cea mai scumpă producţie de până acum realizată în Bosnia şi Herţegovina, demers posibil numai cu sprijinul unui consorţiu format din nouă ţări care au susţinut proiectul vreme de cinci ani.



„Regizor European”: Julia Ducournau pentru „Titane”, Radu Jude pentru „Babardeală cu bucluc sau porno-balamuc”, Paolo Sorrentino pentru „The Hand of God”, Jasmila Žbanić pentru „Quo Vadis, Aida?” şi Florian Zeller pentru „The Father”.

Nominalizările la categoria „Scenarist European” sunt: Radu Jude pentru „Bad Luck Banging or Loony Porn”, Paolo Sorrentino pentru „The Hand of God”, Joachim Trier şi Eskil Vogt pentru „The Worst Person In The World”, Jasmila Žbanić pentru „Quo Vadis, Aida?”, Florian Zeller şi Christopher Hampton pentru „The Father”.

„Actor European”: Yuriy Borisov în „Compartment No. 6”, Anthony Hopkins în „The Father”, Vincent Lindon în „Titane”, Tahar Rahim în „The Mauritanian” şi Franz Rogowski în „Great Freedom”

„Actriţă Europeană”: Jasna Đuričić în „Quo Vadis, Aida?”, Seidi Haarla în „Compartment No. 6”, Carey Mulligan în „Promising Young Woman”, Renate Reinsve în „The Worst Person In The World” şi Agathe Rousselle în „Titane”.

La categoria „Documentar European” au fost selectate: „Babi Yar. Context” de Sergei Loznitsa, „Flee” de Jonas Poher Rasmussen, „Mr Bachmann And His Class” de Maria Speth şi Salomé Jashi, „The Most Beautiful Boy In The World” de Kristina Lindström şi Kristian Petri.

La categoria „Lungmetraj de Animaţie European” au fost alese: „Even Mice Belong In Heaven” de Denisa Grimmová şi Jan Bubeníček, „Flee”, de Jonas Poher Rasmussen, „The Ape Star” de Linda Hambäck , „Where Is Anne Franck” de Ari Folman şi „Wolfwalkers” de Tomm Moore şi Ross Stewart.

„Comedie Europeană”: „Ninjababy” de Yngvild Sve Flikke, „The Morning After” de Méliane Marcaggi şi „The People Upstairs” de Cesc Gay.

LŞa categoria „Scurtmetraj European” au fost nominalizate cinci producţii din Grecia („Bella”), Kosovo *„Displaced”), Belgia, Franţa, Olanda („Easter Eggs”), Olanda („In Flow Of Words”), Blegia, Portugalia, Ungaria, Moldova („My Uncle Tudor”).