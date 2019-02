„Oh, Ramona!“, record de spectatori pentru un film românesc. Ce spun cei care au văzut comedia romantică VIDEO

„Oh, Ramona“ a înregistrat audienţe record, cinematografele raportând 111.881 de spectatori după primul weekend de proiecţii. Filmul bazat pe romanul „Suge-o, Ramona!“ a avut încasări de peste jumătate de milion de dolari (aproape 2,3 milioane de lei) în cele patru zile de când a fost lansat.

Comedia românească a intrat pe primul loc în box-office-ul din acest an, realizând venituri comparabile cu blockbuster-uri americane precum „Avengers“, „Aquaman“, „Fifty Shades Freed“, „Venom“ şi „Deadpool“.

Cristina Jacob, regizorul care îşi întrece acum propria performanţă de audienţă stabilită în 2016 cu „Selfie 69“, a declarat: „Mulţumesc că aţi fost la film în număr atât de mare. Este cea mai frumoasă recompensă pentru munca întregii echipe. Pentru mine înseamnă mai mult decât orice premiu. 111.881 spectatori în primul weekend este un prag depăşit pentru prima dată de un film românesc. E un semn că publicul nostru, în primul rând cel tânăr, începe să aibă încredere în filmele noastre. Răspunsul entuziast al generaţiei Z arată că noi am reuşit să le răspundem aşteptărilor lor, să-i surprindem“.

Filmul a stârnit mii de reacţii în social media de la cei care l-au văzut: „Un film la care râzi cu lacrimi de la început până la sfârşit. Era sala plină, am stat în primul rând şi nu m-a deranjat. E mai fain decât comediile americane“, „A fost genial. Am fost entuziasmată la toate scenele, iar analogiile mi-au plăcut la nebunie“, „Cea mai tare idee de film românesc. Mă bucur că în sfârşit am prins bilete“ sau „Un film nemaipomenit, pe care l-aş revedea de sute de ori“.

Protagonistul Bogdan Iancu şi cei şase actori principali englezi şi americani (Aggy K. Adams, Holly Horne, Basil Eidenbenz, Andromeda Godfrey, Leonardo Boudreau şi Melanie Ebanks) au fost deopotrivă apreciaţi pentru interpretările lor.

Comedia „Oh, Ramona“ este o producţie Zazu Film, distribuită de Jacob Bros, şi rulează în prezent în 109 săli de cinema din 50 oraşe din România. Biletele pot fi achiziţionate de pe ohramona.com

„Oh, Ramona“ este rescrierea cinematografică a cărţii lui Andrei Ciobanu pe care regizorul şi scenaristul Cristina Jacob a ales-o pentru noul ei proiect de comedie.

Andrei Ciobanu şi Cristina Jacob

„Un film despre noua generaţie de tineri români, dar europeni, globali, care trăiesc – la bine şi la rău – după modele şi stiluri de comportament vestice, indiferent unde s-ar afla. Viaţa lor, a celor din jurul nostru, este pe zi ce trece tot mai occidentală. Produsele pe care le consumăm (inclusiv cele culturale), mentalităţile şi comportamentele, totul se transformă în contextul globalizării. Până şi vocabularul, tot mai romglez, ne arată forţa acestui fenomen. Pot fi de acord sau nu, însă trebuie să depun mărturie prin film despre epoca în care trăim“, declară Cristina Jacob.

„Oh, Ramona“ urmăreşte transformarea lui Andrei din adolescent într-un adult care îşi trăieşte autoironic prima poveste de dragoste, inocentă şi neîmpărtăşită, în alternanţă cu a doua poveste, intensă şi nebunească, incapabil să facă o alegere.

Holly Horne, Bogdan Iancu, Cristina Jacob

Povestea românească din ficţiunea autobiografică „Suge-o, Ramona“ a lui Andrei Ciobanu, care semnează şi scenariul alături de Alex Coteţ şi Cristina Jacob, a devenit în viziunea şi execuţia regizorului un film fără limitări culturale, fără graniţe geografice şi lingvistice, pentru o generaţie care trăieşte planetar experienţele irepetabile ale adolescenţei.

