„Lux Æterna”, cel mai nou film al lui Gaspar Noé, şi „Vocea umană”, filmul lui Pedro Almodóvar cu Tilda Swinton, în cinema din 17 septembrie

Considerat drept unul dintre cei mai provocatori cineaşti, Gaspar Noé a prezentat la Cannes 2020 noul său film „Lux Æterna”, un mediu-metraj care face parte din proiectul Self al brandului Yves Saint Laurent. Autor al provocatoarelor şi controversatelor filme „Irreversible” (2002) şi „Enter The Void” (2009), Gaspar Noé îi uimeşte pe spectatori cu această dramă metaficţională presărată din plin cu lumini stroboscopice şi centrată în jurul actriţelor Charlotte Gainsbourg şi Béatrice Dalle, care improvizează şi se joacă pe ele însele făcând un film despre vrăjitoare.

Comisionat de Yves Saint Laurent prin directorul de creaţie belgian Anthony Vaccarello, cu condiţia de a folosi figuri reprezentative feminine ale casei de modă şi haine din cele mai noi colecţii lansate, „Lux Æterna” este un experiment de artă cinematografică cu o durată de 51 de minute, cu trimiteri la cineaştii veneraţi de autor - Rainer B. Fassbinder, Luis Buñuel sau Jean-Luc Godard - dar şi un eseu acaparator despre respectul pentru convingerile personale, măiestria actorului şi cinema în general.

Supermodelele Abbey Lee, Mica Argañaraz, dar şi românca Ştefania Cristian au scurte apariţii în filmul lui Gaspar Noé, care nu va lăsa pe nimeni indiferent, dând naştere chiar unor reacţii paradoxale, rezumate de un jurnalist al publicaţiei independente Film Inquiry astfel: "Lux Æterna primeşte ciudatul compliment de a fi un film de neprivit, dar pe care-l recomand din tot sufletul”.

„Vocea umană”/ „The Human Voice” este un one woman show de 30 de minute cu Tilda Swinton, deţinătoarea unui premiu Oscar, realizat de Pedro Almodóvar în izolare şi pentru care designerul de costume Sonia Grande a folosit vestimentaţie din cele mai noi colecţii Balenciaga.

Scurtmetrajul, bazat pe o piesă de teatru scrisă de Jean Cocteau în 1928, este centrat pe un singur personaj, cel interpretat de Tilda Swinton, care este pe punctul de a o lua razna, singură în casă, alături de câinele său şi geamantanul fostului iubit, pe care-l aşteaptă să vină să şi-l ridice.

Scurtmetrajul lui Almodóvar, prima sa producţie în limba engleză, a fost filmat şi editat în timp record imediat după terminarea perioadei de izolare determinată de criza coronavirusului, având premiera internaţională la Festivalul de Film de la Veneţia în toamna anului trecut.

“Dacă textul ar fi fost în spaniolă, ar fi sunat totul mult mai melodramatic. Limba noastră este mult mai caldă. Cuvintele ard atunci când sunt rostite în spaniolă, pe când engleza introduce o anumită distanţă. Dar Tilda a fost cheia. Prezenţa ei, încrederea ei în mine, talentul ei m-au făcut să simt că sunt acelaşi om atât în engleză, cât şi în spaniolă. În plus, am fost suprins că îmi cunoaşte atât de bine munca”, a spus regizorul spaniol într-un interviu acordat publicaţiei britanice The Guardian.

„Lux Æterna” (r. Gaspar Noé) şi „Vocea umană”/ „The Human Voice” (r. Pedro Almodóvar) sunt distribuite de Independenţa Film şi vor rula în cinema din 17 septembrie.