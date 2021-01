American Film Institute: Cele mai bune filme şi seriale ale anului 2020

Dintre cele zece filme, patru sunt produse de Netflix - „Da 5 Bloods”, de Spike Lee, „Ma Rainey’s Black Bottom”, de George C. Wolfe, „Mank”, de David Fincher, şi „The Trial of the Chicago 7”, de Aaron Sorkin.

Un alt gigant de streaming, Amazon Studios, e prezent cu două titluri care reprezintă debuturi în regie: „One Night in Miami”, de Regina King, şi „Sound of Metal”, de Darius Marder.

Cât priveşte programele de televiziune, Netflix domină şi aici, cu „Bridgerton”, „The Crown”, „The Queen’s Gambit” şi „Unorthodox”.

Filmele anului alese de AFI: „Da 5 Bloods” (Netflix), „Judas and the Black Messiah” (Warner Bros.), „Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix), „Mank” (Netflix), „Minari” (A24), „Nomadland” (Searchlight Pictures), „One Night in Miami” (Amazon Studios), „Soul” (Pixar), „Sound of Metal” (Amazon Studios), „The Trial of the Chicago 7” (Netflix).

Programele de televiziune ale anului alese de AFI: „Better Call Saul” (AMC), „Bridgerton” (Netflix), „The Crown” (Netflix), „The Good Lord Bird” (Showtime), „Lovecraft Country” (HBO), „The Mandalorian” (Disney Plus), „Mrs. America” (Hulu), „The Queen’s Gambit” (Netflix), „Ted Lasso” (Apple TV Plus), „Unorthodox” (Netflix).

AFI Special Award a fost acordat „Hamilton” (Disney Plus).