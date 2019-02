Vladimir Găitan, reacţie emoţionantă după scrisoarea pe care George Stanca i-a adresat-o înainte de a muri. Ce şi-au promis în ultima discuţie avută

Poetul şi publicistul George Stanca a murit la vârsta de 71 de ani, iar ultima sa scrisoare, un rămas bun discret, i-a fost adresată celui mai bun prieten al său, actorul Vladimir Găitan, care pe 2 februarie şi-a aniversat ziua.







Contactat de „Adevărul“, Vladimir Găitan a mărturisit că ştia de suferinţa prietenului său drag, însă nu s-a gândit nicio clipă la un asemenea deznodământ. Actorul este de părere că George Stanca va rămâne în amintirea tuturor drept un ziarist care şi-a iubit meseria şi i-a tratat cu indulgenţă pe cei despre care scria.





„Am fost foarte apropiaţi, mi-a fost foarte drag. A fost unul din ziariştii care ne-a iubit, şi nu sunt vorbe mari, şi lucrul ăsta s-a văzut în condeiul lui, s-a văzut în sufletul lui, pentru că el a trăit printre noi şi ne-a cunoscut aşa, cu bunele şi cu relele noastre. Dar a fost întotdeauna generos, ne-a făcut frumoşi şi buni, chit că poate nu toţi meritam această generozitate a lui. Sunt atât de întors pe dos de această dispariţie, pentru că el mi-a scris prefaţa la singura carte pe care am încercat să o scriu şi a fost atât de încântat şi atât de frumos mi-a scris. Ne lega o prietenie aşa... Ştiam de suferinţa lui, dar nu am crezut că o să îi cedeze inima. Am aflat pur şi simplu deschizând televizorul după-amiază şi am rămas înmărmurit. Ce să spui în asemenea momente? Vorbele sunt de prisos“, ne-a declarat Găitan.





În ceea ce priveşte ultima discuţie, actorul a spus că s-a petrecut recent, telefonic, când şi-au plâns unul de milă celuilalt. Vladimir Găitan a încheiat comparând dispariţia prietenului său într-o manieră emoţionantă.





„Ultima discuţie a fost la telefon. El s-a operat, şi eu am suferit mai multe operaţii, ne-am plâns pe umăr, ca să zic aşa. El, sărăcuţul, se pare că a fost mai afectat, slăbise foarte mult şi îmi spunea toate astea şi i-am spus să fie tare. Am început să mă «laud» cu toate prin câte am trecut, mai ales că eram de aceeaşi vârstă. Zic, «păstrează şi tu ordine, că eu totuşi sunt mai bătrân decât tine cu câteva luni». El era un tip tonic pe care chiar era o plăcere să îl ai lângă tine. A rămas să ne facem bine şi să ne vedem să bem un pahar de vin. Chiar dacă avem 70 de ani, ştii, nu crezi... Zici «hai mă că mai păcălesc acolo câţiva ani». Dar uite că viaţa nu te iartă şi când hotăreşte cineva se rupe fimul, ca într-un cinematograf vechi de provincie în care merge rola şi la un moment dat se albeşte ecranul şi toată lumea ţipă că s-a rupt filmul. Şi ăla îl lipeşte, mai repară, dar de data asta nu se mai poate face nimic. La George, filmul s-a rupt pentru totdeauana. Şi crede-mă că a fost unul din ziariştii... Doamne, voi sunteţi o breaslă dură, mai cinică, mai... el era bun şi înţelegător cu noi toţi şi ne iubea într-adevăr sincer. Ăsta e lucru foarte mare. Dumnezeu să-l odihnească! O să-mi fie dor... “

