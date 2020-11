Vladimir Găitan, „amintiri savuroase” de la filmările pentru „Reconstituirea”

În anul 2018, Ileana Popovici, George Mihăiţă şi Vlădimir Găitan au fost răsplătiţi cu ”Premiul pentru întreaga carieră”, în cadrul celei de-a 12-a ediţii a Galei Premiilor Gopo. cei trei actori au sărbătorit atunci şi 50 de ani de la filmările peliculei care le-a adus celebritatea, ”Reconstituirea”, regizat, în 1968, de Lucian Pintilie, şi considerat unul dintre cele mai bune filme româneşti ale tuturor timpurilor, scrie Click.

Sursa citată prezintă o parte din declaraţiile lui Vladimir Găitan despre „Reconstituirea” şi despre colegii lui: ”Avem o relaţie de prietenie foarte bună, eram toţi trei copiii de trupă, am filmat cu uriaşii Emil Bota, George Constantin sau Ernest Maftei. Am fost primiţi cald, prietenos, am fost sfătuiţi de bine. Filmările s-au desfăşurat la Cumpătu, la Sinaia, pe o cale ferată pe care treceau trenuri cu soldaţi spre Transilvania. Noi trebuia să fim atenţi când trec trenurile, aveam şi de filmat. Era la sala de mese un radio unde ascultam seara ultimele veşti. Şi avea acesta un ochi de pisică pe care nu pot să-l uit”.

Mai mult, Găitan a povestit şi din culisele filmările, inclusiv din scenele cu iubita sa din film, Ileana Popovici: „Ileana era un copil cuminte, n-am ştiut că era şi cântăreaţă, mi-a plăcut felul ei de a fi. Aşa a descoperit-o regizorul, a văzut-o în film şi a distribuit-o. Am avut o scenă de amor la care ne-am chinuit şi regizorul i-a dat să mănânce un ardei gras pe care mi l-a spart în cap când eu am încercat să o sărut. Ce vremuri frumoase! Avem 50 de ani de prietenie nestinsă. Noi încă ne sunăm, ne întâlnim, nu ca alţii care nu se suportă.Cu Ileana mă văd mai rar, ea stă în Italia, iar verile le petrece la căsuţa ei de vacanţă din Buturugeni”, povestea regretatul actor în 2018.