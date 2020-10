Tina Turner şi abuzurile la care a fost supusă: „M-am convins că moartea este singura mea ieşire''

Tina Turner a atins un succes minunat în carieră. Rolling Stone a clasat-o pe locul 17 pe lista celor mai mari 100 de cântăreţi din toate timpurile. Cântăreaţa are şi steaua ei pe Walk of Fame la Hollywood. Născută sub numele de Anna Mae Bullock în Statele Unite, Turner a renunţat la cetăţenia americană după ce a obţinut-o pe cea elveţiană în 2013.

Introducerea ei în public ca Tina Turner s-a produs în 1960. Artista şi-a câştigat faima în anii 1960 alături de soţul său de atunci, Ike Turner, bucurându-se ulterior de o carieră solo internaţională cu hituri precum „What Love Got To Do With It”, „Better Be Good To Me” , Private Dancer. Cu toate acestea, viaţa personală a artistei nu a fost la fel ca cea profesională.