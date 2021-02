Stăpânul şuruburilor de la „Românii au talent“. Povestea impresionantă a lui Gabriel Dinu: munceşte de la 7 ani

„Scena asta învie creativitatea“, spunea Smiley în debutul celei de-a patra ediţii a show-ului Românii au talent, difuzată luni seara, la PRO TV. Unul dintre concurenţii care confirmă „regula“ este Gabriel Dinu, din Drumul Taberei, de meserie tâmplar. Bărbatul a urcat pe scena talentelor pentru a-şi prezenta operele de artă create din fier vechi.

Concurentul a impresionat juriul cu un bust de femeie realizat din mii de piuliţe, un joben steampunk, o motocicletă în miniatură şi diverse modele de chitară.

„Ar trebui să deschizi măcar un muzeu, ceva. Eşti extrordinar, nu îmi vine să cred ce văd! Gabriel este senzaţia acestui sezon, sper ca măcar premiul de orginalitate să îl câştige“, a spus Andi Moisescu, în timp ce Andra i-a spus conurentului că este „o comoară“.

„Dacă te pun pe piaţa internaţională, devii milionar“, i-a transmis şi Florin Călinescu.

Gabriel şi-a descoperit talentul de a crea obiecte artistice când a fost nevoit să improvizeze un grătar. Apoi, s-a documentat pe internet şi a început să sudeze constant, aşa că lucrările sale au devenit din ce în ce mai complexe.

„Am venit aici (n.r. la Românii au talent) poate dintr-o prostie. Într-o seară mă uitam pe telefon şi am văzut că se fac înscrieri la Românii au Talent. M-am înscris şi eu, fără să ştie nevastă-mea. A doua zi am primit un telefon şi am crezut că cineva face mişto de mine (râde). Îmi place ceea ce fac acum. Totul a început de la un grătar. Eu am avut o casă la ţară, nu aveam grătar acolo, şi m-am gândit să fac eu unul. Aveam un butoi şi o liză pe care le-am îmbinat şi am făcut astfel un barbeque. De acolo mi-a plăcut să sudez. Ca să fac rost de materiale, mă duc în târgurile de vechituri. Pe altele le găsesc chiar şi pe stradă“, a povestit concurentul.

Munceşte de la 7 ani

Gabriel Dinu are şi o poveste de viaţă impresionantă. Spune că la şcoală nu prea i-a plăcut, de aceea a rămas repetent în clasa I. Descurajat, nu s-a mai întors la şcoală. Gabriel provenea dintr-o familie modestă, din Rahova. Povesteşte că, uneori, părinţii lui nu aveau ce să pună pe masă, aşa că, îndemnat de băieţi mai mari, a plecat de acasă ca să muncească. A vândut ziare şi a şters geamuri până şi-a descoperit adevărata pasiune, tâmplăria, pe care o practică deja de 22 de ani.

„Eram copil, a fost un şoc pentru mine când profesoara mi-a zis că trebuie să repet anul şi nu mi-a pus manuale de clasa a II-a pe bancă. Aşa că nu m-am mai dus deloc. Am fost săraci. Uneori, pur şi simplu nu aveam ce să mâncăm. Aşa că am început să vând ziare în Centrul Vechi, ca să fac bani, asta până pe la vreo 12-13 ani. Apoi a venit Revoluţia, era să fiu împuşcat de trei ori, dar am scăpat. După Revoluţie am văzut un film cu unul care ştergea nişte geamuri într-o intersecţie, a doua zi m-am dus şi eu. Am şters geamuri până pe la 20 de ani, apoi am plecat în armată. Când m-am întors, m-am angajat ca tâmplar. După 22 de ani de tâmplărie, am ajuns să am două hernii, una cervicală şi una lombară“, a povestit Gabriel Dinu.

După ce s-a întors din armată, Gabriel şi-a cunoscut şi soţia. 22 de ani mai târziu, au un băiat în vârstă de 13 ani cu care Gabi se joacă mult pe calculator. Bărbatul mai spune că a investit până acum mii de lei în materialele pe care le transformă în adevărate opere de artă, potrivit PRO TV.