Socrul Andreei Bălan, 10 ani de puşcărie după ce şi-a ucis amanta. Mărturisirile dureroase ale lui George Burcea despre copilăria violentă alături de tatăl său

George Burcea, care a demarat o campanie împotriva violenţei domestice, nu a avut o copilărie uşoară, cu un tată care îl bătea atât pe el, cât şi pe mama lui.

Mai mult, recent s-a aflat un detaliu şocant. Când George Burcea era foarte mic, în anul 1988, Ioan Burcea comitea o crimă înfiorătoare. Bărbatul şi-a ucis amanta cu 25 de lovituri de cuţit, înt-un acces de furie. A fost arestat şi a petrecut 10 ani după gratii, iar acum este în libertate, scrie Click!.

În plus, potrivit unor surse, se pare că şi mama lui George Burcea a avut de suferit din cauza violenţei tatălui copiilor ei, fiindu-i „crestat capul cu cuţitul“.

„Crima a avut loc în 1988. El a fost arestat atunci. A fost o întreagă tragedie. Mama lui George a plecat de acasă cu cei patru copii. L-au părăsit chiar după moartea tatălui lui Ioan. El devenise violent şi nu se mai putea sta cu el. Ea oricum fusese bătută rău, i-a crestat capul cu cuţitul, a trecut prin nişte orori îngrozitoare. Ioan avea o amantă care, din câte ştim, îl părăsise şi ea. Atunci s-a enervat, s-a dus şi a omorât-o“, au povestit surse pentru cancan.ro

Între timp, socrul Andreei Bălan şi-a recunoscut fapta şi a explicat ce l-a provocat să comită oroarea, pe care acum o regretă: „Concubina m-a păcălit să semnez nişte acte. Noi eram colegi, lucram la aceeaşi fabrică. Şi pentru că mi-am pus semnătura pe acele acte eram pasibil de 15-20 de puşcărie. Am făcut crima. Îmi asum acest lucru. După ce am aflat de treaba cu actele, m-am dus acasă, ne-am certat şi am tăiat-o. Dar lucrurile nu sunt aşa cum s-au spus. Cea mai mare lovitură avea patru centimetri, aşa cum arată şi în raport. Ea s-a speriat şi a făcut infarct. Aceasta a fost cauza decesului. Am regretat şi regret şi acum. Imediat ce am conştientizat, m-am dus şi m-am predat. Am fost condamnat la 10 ani de puşcărie. Dacă intram pe actele pe care ea m-a pus să le semnez făceam 25 de ani“.

George Burcea a avut o copilărie violentă

Acesta şi-a deschis sufletul în mediul online, unde a vorbit despre experienţele pline de violenţă din copilăria sa.

„Am avut o copilărie violentă, tatăl meu a fost foarte violent în familia noastră, am suferit mult din cauza lui. Şi eu am luat bătaie de la tata. Am fost abuzat. Mă bătea şi am crescut în ritmul acesta. Bătăile de la el m-au făcut să realizez să fac ceva cu viaţa mea şi să fac ceea ce îmi place. Am ales să spun povestea mamei mele şi implicit a mea, pentru că ştiu că poate inspira semenii, indiferent de sexe. Violenţa domestică este mai gravă pentru societatea noastră decât multe alte rele pentru care ne consumăm zi de zi. Şi, ştiţi de ce? Pentru că nu avem educaţie. Eu încerc să educ expunându-mi trăirile, gândurile, temerile, sufletul etc. Mă deschid mai mult ca niciodată şi fac acest lucru ca să dau încredere oamenilor că se poate chiar şi dacă provii dintr-un astfel de mediu“, a scris actorul pe conturile sale de pe reţelele sociale.

George a crescut în medii unde violenţa fizică, verbală şi emoţională au făcut parte din rutina zilnică: „Străbunica a luat bătaie, bunica a luat bătaie, mama a luat bătaie, sora mea a luat bătaie. Tata o bătea pe mama des, ei nu mai sunt împreună de mulţi ani“.

George Burcea, campanie împotriva violenţei domestice şi carte despre mama lui

De la experienţa personală şi de la o discuţie mai amănunţită cu mama lui, George Burcea a lansat recent campania „Sincer, eu“, prin intermediul căreia actorul trage un semnal de alarmă împotriva violenţei domestice: „Să aveţi curaj să vorbiţi despre acest fenomen şi curaj să nu mai staţi lângă oamenii care nu emană decât ură şi frustrare“.