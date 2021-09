Sarah Dash, membră a grupului Labelle, colaboratoare a lui Alice Cooper şi The Rolling Stones, a murit

Pe lângă grupul Labelle, Dash a înregistrat şi a fost acompaniatoare live a unora dintre cele mai importante nume din industria muzicală, între care The Rolling Stones, Keith Richards, Stevie Wonder, Laura Nyro, Alice Cooper, The O’Jays, Wilson Pickett şi Bo Diddley.

Ea a avut şi o carieră solo profitabilă, cu piese de succes ca „Sinner Man” (1978) şi „Low Down Dirty Rhythm” (1983).

Născută în Trenton, fiica unui pastor, Sarah Dash a început să cânte gospel. După ce s-a mutat în Philadelphia în anii 1960, le-a cunoscut pe Patti LaBelle, Cindy Birdsong şi Nona Hendryx, formând grupul Bluebelles, care a devenit ulterior Patti LaBelle and the Bluebelles. În 1967, Birdsong a părăsit grupul pentru a se alătura The Supremes, iar trio-ul şi-a schimbat numele în Labelle. A lansat primul album, omonim, în 1971, urmat de „Moon Shadow”, în 1972. Succesul a venit cu trei albume lansate la jumătatea anilor 1970, „Nightbirds”, „Phoenix” şi „Chameleon”. Piesa „Lady Marmelade”, single inclus pe „Nightbirds”, s-a dovedit a fi cea mai de succes a grupului, ajungând pe primul loc în Billboard 100 şi obţinând recunoaştere internaţională.

După ce Labelle s-a destrămat în 1977, Dash şi-a început cariera solo. A lansat primul disc în 1978, care a cuprins hit-ul disco „Sinner Man”. Acesta a fost urmat de alte trei albume solo - „Ooh La La, Sarah Dash” (1980), „Close Enough” (1983) şi „You’re All I Need” (1988). La finalul anilor 1980, Dash a susţinut un turneu cu chitaristul Keith Richards şi a cântat pe albumul The Rolling Stones din 1989, „Steel Wheels”.

A produs one-woman show-uri ca „Dash of Diva” şi „Sarah: One Woman”, în anii 1990, şi cu Labelle, reunit în 1995, a lansat piesa de succes „Turn It Out”. În 2008, grupul s-a reunit din nou pentru a lansa un album, „Back to Now”, produs de Lenny Kravitz şi Wyclef Jean, între alţii.

Sarah Dash a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2003 şi a fost Music Ambassador al Trenton, susţinând extinderea artelor performative în oraş.

Pe Instagram, LaBelle i-a adus un omagiu, numind-o „incredibil de talentată”, „un suflet frumos şi iubitor”, precum şi o „prietenă loială”.