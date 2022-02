Sally Kellerman, actriţă nominalizată la Oscar, cunoscută pentru rolul din „MASH”, a murit la 84 de ani

Agentul ei Alan Eichler a confirmat decesul iar fiica ei Claire a adăugat că suferea de demenţă de cinci ani.

Printre alte roluri: în „The Player” al lui Altman, profesoară în „Back to School” al lui Rodney Dangerfield şi ofiţer al Flotei stelare în „Star Trek”, episodul „Where No Man Has Gone Before”.

Kellerman a mai apărut în 1970 în „Brewster McCloud”, de Robert Altman, în care a jucat alături de Bud Cort şi Michael Murphy. În acest film, care nu avea o naraţiune convenţională, Kellerman a interpretat-o pe Louise, mama personajului lui Cort, Brewster.

Apoi a jucat alături de Alan Arkin în „Last of the Red Hot Lovers” de Gene Saks. A făcut echipă cu James Caan în „Slither” din 1973, în care a jucat o vrăjitoare, şi a apărut în versiunea muzicală a „Lost Horizon”.

Kellerman a făcut din nou echipă cu Arkin, alături de Mackenzie Phillips, pentru filmul „Rafferty and the Gold Dust Twins” în 1975. A făcut parte din distribuţia filmului „The Big Bus”.

La începutul anilor 1980, Kellerman a început să apară într-o serie de filme TV, printre care „Big Blonde”, bazat pe povestea lui Dorothy Parker, şi „September Gun”, un western în care o interpreta pe Madam Queen.

Cartea ei de memorii „Read My Lips: Stories of a Hollywood Life” a fost publicată în 2013.