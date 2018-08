OK! Magazine: Shooting cu Anca Surdu de la Exatlon. Sportiva e mai sexy ca oricând

Claudia Pavel, Anca Surdu, Diana Bulimar, Larisa Vasile, Alina Pană şi Anca Mihăilescu au acceptat să îmbrace, pentru noi, cele mai sexy costume de baie şi să vorbească despre experienţa lor de la Exatlon şi viaţa lor de după show.

Astăzi, vă prezentăm interviul cu fosta campionă de gimnastică aerobică Anca Surdu!

Vârsta: 27 de ani

Locul naşterii: Constanţa

Într-o relaţie de doi ani

OK! Cum a început povestea ta la Exatlon?

Anca Am primit un telefon de la cineva din echipa de producţie a emisiunii. Când am auzit de emisiune, am fost puţin reticentă, dar m-au convins, până la urmă, mai ales că avea profil sportiv.

Cum te aşteptai să fie finala şi ce părere ai despre cum a fost, de fapt?

Am înţeles că producătorul a vrut ca decizia finală să stea în mâna publicului, pentru că cei doi care ajung în finală sunt amândoi foarte buni. Pentru public, diferenţa a făcut-o, poate, caracterul. Eu mă bucur că cel care a câştigat a fost de la noi din echipă, dar, din punct de vedere sportiv, susţin faptul că au fost foarte aproape cei doi finalişti.

Tu ai plecat din emisiune cu nişte probleme dermatologice. S-au rezolvat?

Acolo, mi s-a pus diagnosticul dermatită de contact, din cauza soarelui. Nu aveam condiţii, nu puteam să-mi curăţ tenul cum trebuie, mă mânca faţa, era destul de neplăcut. Mi s-a recomandat să port şapcă sau mască la probe. De când m-am întors acasă şi nu m-am mai expus la soare puternic, cum era cel de-acolo, a început să se retragă erupţia. Încă urmez un tratament pentru problema asta.