Nadine: „Am avut vicii, acum nu mai am. Am fumat şi am băut”

OK!: Ai vicii? S-a întâmplat vreodată să te lupţi cu ele?

Nadine: Am avut, acum nu mai am. Am fumat şi am băut. Mult. Mi-am dorit enorm să fiu nefumătoare, iar alcoolul să-mi producă silă. De patru ani mă bucur de acest regal. Nu mai pot bea alcool nici măcar o gură. Gândul la alcool îmi face rău de la stomac. La fel se întâmplă şi în cazul fumatului. M-am reprogramat mental. M-am folosit de tot soiul de tehnici de autosugestie pentru a schimba percepţia asupra fumatului şi a băutului de alcool.

Citeşte mai multe aici!