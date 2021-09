Marcel Pavel, despre starea Monicăi Anghel, care are COVID-19 deşi e vaccinată: „Pe mine mă înjura lumea, anul trecut, când era să mor, că sunt plătit, că mint”

„Ce ştiu despre Monica este şi ce ştiţi voi. Alaltăieri am vorbit cu ea şi mi-a zis că e ok. Nu cunosc mai multe detalii. Totuşi e vaccinată şi s-a îmbolnăvit. Toată lumea e bulversată în perioada asta. E o boală foarte perversă. Eu cred că Monica are o formă uşoară. Ţine legătura cu medicul ei cu siguranţă şi urmează tratamentul. Mai multe nu cunosc” a spus într-un interviu pentru fanatik.ro

Marcel Pavel a vorbit şi de perioada în care a fost el infectat şi a spus că a fost înjurat de oameni şi acuzat că a primit o sumă de bani pentru a spune că există virusul.

„Pe mine mă înjura lumea, anul trecut, când era să mor, că sunt plătit, că mint.”

„Am avut cheaguri de sânge în plămâni”

Marcel Pavel a povestit prin ce a trecut cât a fost infectat cu virusul. Artistul a avut o formă severă a bolii.

„A fost cumplit, am fost la un pas de moarte. În spital, am simţit o linişte extraordinară. Am ieşit cu tensiune 18 din spital. Îmi pare rău că o parte din români au avut un comportament urât faţă de mine.

Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, în special pentru bani. Înlocuiţi veninul cu miere, răutatea ne face să ne pierdem minţile. În timp ce eu eram cu un picior în groapă, îmi aduceaţi injurii. M-aţi acuzat că am fost plătit cu 100.000 de euro, ce este cu dumneavoastră? Treziţi-vă!”