Mai multe publicaţii susţin că BRomania ar fi fost prins băut şi drogat la volan. Prima reacţie a vloggerului

Potrivit antena3.ro, BRomania a fost prins băut şi drogat la volan. Mai mult decât atât, actorul s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe“.

Potrivit informaţiilor sursei citate, la testarea conducătorului auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv, iar celebrul vlogger a fost dus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe, pentru a se stabili cu exactitate substanţa psihoactivă din organism.

Poliţia continuă cercetările în aces caz sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărneşti, demarând procedurile specifice cu privire la infracţiunea săvârşită.

Primele declaraţii ale vloggeruluI

„Nu pot să declar nimic momentan, că se preia şi se schimbă, deja am şi nişte chestii care nu sunt adevărate, dar am zis măcar să o spun personal. Nu am nimic momentan să zic. Nu declar nimic. Las organele de poliţie să-şi facă treaba. Până nu se stabileşte clar ce s-a întâmplat, nu ştiu. Acum ştiţi cum sunt oamenii, fiecare o să interpreteze în felul lui. Nu vreau să zic nimic, nici nu vă cunosc“, a spus el la Observatornews.ro.

