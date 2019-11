Lady Gaga a dezvăluit adevărul despre relaţia cu Bradley Cooper: „Am creat o poveste de dragoste“

Lady Gaga apare pe coperta numărului din decembrie al revistei „Elle“ şi i-a acordat un interviu prezentatoarei Oprah Winfrey în care a vorbit inclusiv despre legătura pe care o are cu Bradley Cooper.

Cei doi au jucat rolul îndrăgostiţilor în filmul „A Star is Born“, regizat tot de Cooper, şi au stârnit multe discuţii după ce au cântat împreună la gala Oscar, presărând interpretarea cu gesturi tandre. Speculaţiile privind o eventuală relaţie au fost alimentate după ce la scurt timp după apariţie ambii s-au despărţit de partenerii de viaţă.

În interviul pentru „Elle“, Lady Gaga a explicat că întreaga poveste a fost „orchestrată“ pentru că şi-au dorit ca fanii să creadă cu adevărat că sunt îndrăgostiţi.

„Am creat o poveste de dragoste. Pentru mine, ca interpret şi actriţă, sigur că mi-am dorit ca oamenii să creadă că suntem cu adevărat îndrăgostiţi unul de celalălat. Şi amândoi ne-am dorit ca oamenii să simtă dragostea în momentul nostru de la gala premiilor Oscar. Am vrut ca această senzaţie să treacă dincolo de obiectivul camerelor, dincolo de ecranul televizorului. Şi ne-am străduit mult pentru a obţine acest lucru, am muncit zile întregi. Am orchestrat totul, a fost un spectacol“, a explicat Lady Gaga.

Artista a mărturisit şi că rezultatul a fost cel aşteptat: „Într-adevăr, s-a întâmplat exact ce ne-am dorit, iar când am vorbit despre asta, ne-am zis: «Ei bine, cred că am făcut o treabă bună!»“.

Lady Gaga a câştigat şi o statuetă Oscar pentru Cel mai bun cântec – „Shallow“ – şi a explicat de ce a mărturisit atunci că a fost o victorie dureroasă.

„Când am câştigat Oscarul, m-am uitat la trofeu şi un reporter m-a întrebat ce văd. I-am răspuns că văd multă durere. Şi nu minţeam. La 19 ani am fost violată în repetate rânduri. Am fost traumatizată în multe feluri de cariera mea, dar cumva am reuşit să supravieţuiesc şi să merg mai departe. Iar când m-am uitat la acel Oscar, am văzut durere, suferinţă. Nu ştiu dacă a înţeles cineva ce am spus atunci, dar eu am înţeles“, a mai dezvăluit Gaga.

Ea a mărturisit că suferă de tulburare de stres posttraumatic şi durere cronică: „Iau medicamente, am foarte mulţi medici. Aşa supravieţuiesc, dar ştii ceva? Am mers înainte, iar copilul sau adultul care a trecut printr-o mulţime de lucruri, vreau ca el să ştie că poate merge mai departe, că poate supravieţui şi că poate câştiga propriul Oscar. Şi vreau să îi încurajez pe toţi oamenii, când se simt pregătiţi, să ceară ajutor. Şi vreau să îi încurajez pe oameni să acţioneze când văd pe cineva suferind. Mergeţi la acea persoană şi spuneţi-i: «Te văd, îmi dau seama că suferi şi sunt aici. Spune-mi povestea ta»“.

Cântăreaţa suferă de fibromialgie, afecţiune care îi provoacă dureri acute în tot corpul, însă spune că s-a obişnuit cu suferinţa, însă nu poate spune acelaşi lucru despre cea suferită după ce a fost abuzată. „Răspunsul la traumă este mai greu de dus pentru mine, retrăiesc momentul în care am fost aruncată la colţul unei străzi după ce am fost violată luni întregi. Este un sentiment recurent. La un moment dat am avut un episod psihotic şi a fost unul dintre cele mai grave lucruri care mi s-au întâmplat vreodată. Am fost dusă de urgenţă la spital urlând, iar medicii şi psihiatrul care m-au îngrijit, dar şi prietenii care mi-au fost alături mi-au salvat viaţa în acea zi“. Ea a mărturisit şi că obişnuia să-şi facă rău fizic pentru a le arăta celorlalţi că suferă, în loc să le ceară direct ajutorul.

Lady Gaga a mărturisit şi că misiunea ei în viaţă e să le demonstreze oamenilor importanţa bunătăţii. „Nimic din tot ce am făcut nu a fost pentru faimă, ci pentru impact. Mi-am dat seama destul de repede că pot ajuta alţi oameni din această postură“.