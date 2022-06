Johnny Depp a câştigat procesul cu Amber Heard

Juraţii au considerat că Amber Heard a acţionat cu "răutate" împotriva fostului său soţ. De asemenea, juriul a decis ca Depp să primească 10 milioane de dolari în daune compensatorii şi alte 5 milioane de dolari în daune punitive.

Şi Amber Heard a fost defăimată, după cum a decis juriul, însă nu de către fostul soţ, ci de avocatul acestuia, Adam Waldman, care îi va plăti 2 milioane de dolari în daune compensatorii.

Johnny Depp a dat-o în judecată pe Amber Heard din cauza unui articol publicat în The Washington Post, în 2018. Actorul a cerut daune pentru defăimare în valoare de 50 de milioane de dolari. Deşi numele său nu apărea în articol, Depp a susţinut că a pierdut roluri importante.

Şi fosta sa soţie, Amber Heard, l-a dat în judecată pentru defăimare cerându-i 100 de milioane de dolari. Cei doi au fost căsătoriţi timp de aproximativ 2 ani (2015-2016).

Johnny Depp nu a luat parte la şedinţa în care s-a dat verdictul procesului de defăimare pentru care juraţii au ascultat peste 100 de ore de mărturii. De cealaltă parte, Amber a fost prezentă şi s-a declarat devastată de faptul că numeroasele dovezi aduse în faţa instanţei nu au putut să depăşească influenţa fostului său soţ.

„Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Sunt devastată că muntele de dovezi nu a putut să treacă de puterea şi influenţa disproporţionate ale fostului meu soţ. Sunt şi mai dezamăgită de ce înseamnă acest verdict pentru alte femei. Este un pas în spate. Întoarce ceasul într-o perioadă în care faptul că o femeie vorbeşte însemna că va fi umilită public. Ne întoarce la ideea că violenţa împotriva femeilor nu trebuie să fie luată în serios. Sunt tristă că am pierdut acest procesa. Dar sunt şi mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am ca americancă”, a declarat Amber Heard.