Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat în Spania, la dezintoxicare: „Tata a băgat în mine 800.000 de euro”

„Am vrut să fiu totuşi lângă ai mei, dacă păţesc ceva să fiu aproape. Am renunţat la absolut orice viciu în viaţa mea. Am fost la o clinică în Spania, unde am stat o lună şi jumătate. Am plătit acolo 80.000 de euro ca să-mi schimb stilul de viaţă. Nu îndemn pe nimeni de pe faţa pământului ăsta să se drogheze. Dacă consumaţi droguri, vă consumaţi fericirea. Nimeni şi nimic nu m-a făcut să mă schimb. Creierul nostru e un calculator, e logică, nu trebuiesc viruşi în el. Trebuie reînoit, lucrat la el”, a spus Fulgy, la „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

