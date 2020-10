FOTO Topul celor mai bine plătite actriţe în 2020. Vedeta care le-a depăşit pe Meryl Streep şi Angelina Jolie

Revista „Forbes“ a analizat veniturile obţinute de vedete în perioada iunie 2019 – iunie 2020 şi a alcătuit topul celor mai bine plătite actriţe. Spre deosebire de anul trecut, câştigurile au simţit o scădere de 20%, sub efectul pandemiei.

Vergara a câştigat mai bine decât Jolie

Topul Forbes al celor mai bine plătite actriţe din lume este condus, surprinzător, de actriţa columbiano-americană Sofia Vergara, în vârstă de 48 de ani. Vedetă a serialului Мodern Family, ea a depăşit detaşat nume mari din industria filmului, precum Angelina Jolie, Meryl Streep sau Nicole Kidman. Astfel, Vergara a obţinut în ultimele 12 luni peste 43 de milioane de dolari. O mare parte din această sumă vine ca urmare a faptului că actriţa face acum parte din juriul emisiunii America's Got Talent.

Pe locul doi s-a clasat mult mai celebra actriţă americană Angelina Jolie, în vârstă de 45 de ani. Succesul de care s-au bucurat filmele Мaleficent: Mistress of Evil şi Rome Away i-au adus Angelinei 35,5 milioane de dolari în plus. Însă, cea mai mare parte a sumei se datorează rolului principal pe care îl va interpreta în producţia Marvel The Eternals, care are un buget de 200 de milioane de dolari.

Locul trei a fost ocupat de actriţa Gal Gadot, în vârstă de 35 de ani, cu 31,5 milioane de dolari. Parteneriatul lui Gal Gadot cu Netflix s-a dovedit a fi unul profitabil, luând în considerare faptul că pentru rolul din „Red Notice“ actriţa a primit un cec de 20 de milioane de dolari.

Meryl Streep, în top la 71 de ani

Pe locul patru s-a clasat actriţa de comedie Melissa McCarthy, în vârstă de 50 de ani. În prezent, ea este gazda emisiunii „Little Big Shots“, difuzată de NBC. De asemenea, a jucat în „Thunderforce“ şi „Superintelligence“, două filme regizate chiar de soţul ei şi în ultimele 12 luni, actriţa a câştigat 25 de milioane de dolari.

Meryl Streep, în vârstă de 71 de ani, care se situează pe locul cinci în clasamentul Forbes. Rolurile din „The Prom" şi „Little Women" au avut o contribuţie majoră la suma de 24 de milioane de dolari obţinută de actriţă în ultimele luni. Totuşi, nu sunt de neglijat nici cele 5 milioane de dolari pe care le-a primit pentru comedia „Let Them All Talk", difuzată de HBO Max.

Actriţa britanico-americană Emily Blunt, în vârstă de 37 de ani, ocupă locul şase în acest top după ce, în ultimele 12 luni şi-a mărit averea cu 22,5 milioane de dolari. În prezent, ea interpretează rolul principal feminin în „Jungle Cruise“, produsă de Disney aşa că, mai mult ca sigur, o vom regăsi în acest top şi anul următor.

Nicole Kidman, abia pe locul 7

Pe locul şapte o regăsim pe Nicole Kidman, în vârstă de 53 de ani. Se pare că „The Prom", produs de Ryan Murphy, a fost lozul câştigător pentru actriţele care joacă în acest musical. La fel ca în cazul lui Meryl Streep, rolul din film contribuie substanţial la suma strânsă de Nicole Kidman în ultimele 12 luni, mai exact 22 milioane de dolari. În plus, pentru fiecare episod al serialului „The Undoing", difuzat de HBO, Kidman primeşte 1 milion de dolari.

Topul Forbes al celor mai bine plătite actriţe din lume este completat de vedeta serialului Anatomia lui Grey, Ellen Pompeo (58 de ani), cu 19 milioane de dolari. Pe locul nouă o regăsim pe Elisabeth Moss (38 de ani), cu 16 milioane de dolari, iar top 10 este încheiat de actriţa Viola Davis (55 de ani), care a câştigat 15,5 milioane de dolari.