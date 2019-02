Ed Sheeran s-a căsătorit în secret. Cine este soţia cântăreţului: „Au fost prezente doar 40 de persoane“ FOTO

Cântăreţul şi compozitorul englez Ed Sheeran s-a căsătorit cu prietena lui din copilărie, Cherry Seabron, în cadrul unei ceremonii discrete, scrie tabloidul The Sun, citând un apropiat al cântăreţului.

„Ed s-a căsătorit cu câteva zile înainte de Crăciun. A fost un eveniment foarte discret, doar câţiva colegi de şcoală, câţiva membri ai familiei şi preotul“, a declarat un apropiat al cântăreţului, scrie AFP, citat de News.ro.

„Au fost prezente doar 40 de persoane, nici Taylor Swift, nici responsabili ai casei de discuri, membri ai familiei regale sau vedete pop. Nu şi-a dorit agitaţie, a dorit ceva cu adevărat al lor, o căsătorie restrânsă de iarnă", a adăugat sursa.

Potrivit acestuia, cuplul are în vedere organizarea unei petreceri mari la sfârşitul verii pentru a celebra evenimentul cu mai multă lume.

Ed Sheeran a anunţat în ianuarie 2018 că se va căsători cu prietena sa din copilărie Cherry Seabron, jucătoare de hochei.

„M-am logodit chiar înainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiţi şi îndrăgostiţi iar pisicile noastre sunt răsfăţate“, i-a anunţat cântăreţul pe cei 18 milioane de urmăritori pe Instagram, publicând o fotografie în care îşi sărută logodnica.

Câteva luni mai devreme, starul afirma în The Sunday Times: „Este genial să întâlneşti oameni celebri dar nu asta înseamnă viaţa, nu este realitatea, într-o zi asta se va termina“, adăugând: „Şi ştiu că Cherry este singura persoană care îmi va fi mereu alături“.

Ed şi Cherry se cunosc de la vârsta de 11 ani. Ei şi-au început povestea în 2015. La sfârşitul lui 2017, cântăreţul anunţa pe contul de Instagram că s-au logodit.

Artistul britanic Ed Sheeran va cânta pentru prima dată în România, pe 3 iulie, pe Arena Naţională. Evenimentul face parte din turneul european pe care el îl va începe în luna mai. Biletele pot fi cumpărate exclusiv de pe eventim.ro, la preţuri cuprinse între 199 şi 399 de lei.

Ed Sheeran, născut pe 17 februarie 1991, în Halifax (Anglia), a lansat trei albume de studio, 14 EP-uri şi 24 de single-uri solo şi 11 în colaborare cu alţi artişti, dar şi peste 25 de videoclipuri muzicale.

Cântăreţul englez şi-a lansat cel de-al treilea album din carieră, „÷ (Divide)”, pe 3 martie 2017. El a devenit primul artist din istorie care a ocupat primele două locuri în topul single-urilor din Marea Britanie cu două piese noi, „Shape of You” şi „Castle On The Hill”, dar şi cel mai ascultat cântăreţ pe Spotify.