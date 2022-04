Durerea infinită a Prinţului Philip înainte de a muri. Confesiunile pe care i le-a făcut unui angajat Ducele de Edinburgh

Se pare că Prinţul Philip a fost extrem de afectat de felul în care Meghan Markle l-a schimbat pe ducele de Sussex, dar şi de aşa zisa telenovelă ţesută în jurul familiei regale de către Harry şi Meghan.

Detalii nebănuite au ieşit la iveală în cartea scoasă de Christopher Anderson, ”Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry şi Meghan”. Potrivit unui consilier citat în carte, Philip s-a dus direct la Regină pentru a-şi exprima „furia” vizavi de Meghan.

Să nu uităm că întotdeauna casa regală britanică a avut o demnitate şi o eleganţă. Este vorba de o familie care a ţinut enorm la etichetă, iar efervescenţa cuplului Harry-Meghan nu a fost bine digerată la palat.

Potrivit lui Christopher Anderson, Prinţul şi-a uşurat sufletul în faţa unuia dintre cei mai apropiaţi angajaţi, căruia i-a vorbit despre Meghan „Se pare că ne-am înşelat în privinţa ei tot timpul”, a fost concluzia trasă de el.

