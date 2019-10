Drama trăită de Joaquin Phoenix, protagonistul controversatului „Joker“:  fratele actorului a murit la doar 23 de ani

Joaquin Phoenix a trăit o dramă la vârsta de 19 ani, când l-a pierdut pe fratele său. Fratele lui mai mare, River, a murit când avea doar 23 de ani, scrie infobae.com

În data de 31 octombrie 1993, River ar fi decedat din cauza unei intoxicaţii de medicamente şi droguri. Tragedia s-a întâmplat după ce acesta fusese la clubul The Viper Room din West Hollywood. Cineva i-ar fi oferit o băutură, pe care a consumat-o fără a întreba ce conţine. După puţin timp, River i-ar fi spus unui prieten: „Nu mă simt prea bine. Cred că am luat o supradoză“.

Sursa notează că Joaquin a fost cel care i-a fost alături şi a avut grijă pe stradă de trupul fratelui său, care avea spasme. Tot el a anunţat ce se întâmplase la serviciul de urgenţă. Când ambulanţa sosise era prea târziu, iar River a murit ulterior la spital.

Familia şi prietenii lui River Phoenix nu au oferit niciodată prea multe detalii şi nu se ştiu cu exactitate circumstanţele morţii sale.

River Jude Phoenix FOTO Shutterstock

River Jude Phoenix a fost actor şi muzician şi avea o carieră în ascensiune, cu 24 de apariţii în filme şi televiziune. Mai mult, pentru rolul jucat în „Running on Empty“, River a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. Prima sa apariţie televizată a fost în „Seven Brides for Seven Brothers“.

River Jude Phoenix FOTO infobae.com

Interpretarea lui Joaquin Phoenix a fost unanim lăudată de critic i. Noul film Warner Bros îl prezintă pe Arthur Fleck, un bărbat singuratic, abuzat şi cu probleme mintale, a cărui stabilitate este puternic zdruncinată după ce este respins şi neînţeles de societate. În ciuda faptului că „Joker“ a stârnit recenzii favorabile, a fost recompensat cu Leul de Aur la Veneţia şi criticii sunt de părere că va intra în cursa pentru Oscar, au fost şi câteva voci care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la unele scene mai tulburătoare, dar şi la faptul că personajul, ale cărui acţiuni devin violente, este prezentat cu empatie şi ar putea fi luat drept un model.

Recent, Joaquin Phoenix a mărturisit că a slăbit 23 de kilograme într-un timp foarte scurt pentru rolul său , ţinând o dietă „oribilă“, şi a recunoscut că acest proiect l-a consumat foarte mult şi din punct de vedere psihic.

Joaquin Phoenix a fost nominalizat în 2011 pentru un premiu Oscar datorită rolului său din „Gladiatorul“.

Interpretarea lui Joaquin Phoenix a fost unanim lăudată de critici. Noul film Warner Bros îl prezintă pe Arthur Fleck, un bărbat singuratic, abuzat şi cu probleme mintale, a cărui stabilitate este puternic zdruncinată după ce este respins şi neînţeles de societate. În ciuda faptului că „Joker“ a stârnit recenzii favorabile, a fost recompensat cu Leul de Aur la Veneţia şi criticii sunt de părere că va intra în cursa pentru Oscar, au fost şi câteva voci care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la unele scene mai tulburătoare, dar şi la faptul că personajul, ale cărui acţiuni devin violente, este prezentat cu empatie şi ar putea fi luat drept un model.