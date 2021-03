Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România: “Mă aşteaptă acasă o admiratoare care mă iubeşte şi e iubită”

l ajută experienţa în presă, evident, şi talentul lui în storytelling, lucru pe care l-ai observat, probabil, şi tu, dacă urmăreşti reality show-ul de pe Kanal D. Dar înainte de Survivor şi de presă a fost marea şi meseria spre care s-a îndreptat în tinereţe, cu succes chiar. Background-ul lui Daniel (44) este cel de ofiţer de marină comercială şi inginer de transport maritim, iar asta credea el că va face toată viaţa. Chiar dacă mai are nostalgia voiajelor pe mări şi oceane, Daniel este mulţumit de schimbarea cursului vieţii sale, unul care l-a adus la Viena, acolo unde locuieşte împreună cu iubita lui.

Eşti o prezenţă nouă pe ecrane şi, totuşi, ai o carieră îndelungată în media. Ce ai făcut înainte de Survivor?

Însumez undeva la peste 12 ani de presă scrisă, radio live şi TV, preponderent ca redactor-şef, intervievator şi moderator prezentator de infotainment şi evenimente. Înainte de „Survivor România” am fost pentru 4 ani şi jumătate redactorul şef şi omul cheie al unui proiect media inedit pe piaţa din România, Penny FM. Este un radio live ce se aude, zilnic, în reţeaua magazinelor Penny de la noi, proiect media pornit din viziunea creativă a managementului şi alimentat de priceperea mea în a armoniza şi conduce o echipă de oameni de media români, la Viena, Austria. Transmisiunile se făceau de acolo pentru că eram integraţi într-o reţea internaţională de jurnalişti specializaţi în media POS (point-of-sale). Înainte de acest proiect am fost gazda emisiunii „Business On Air” la Rfi România, unde am dezvoltat, prin interviuri cu vedete, decidenţi şi actori ai agendei publice, poveştile frumoase şi inspiraţionale din antreprenoriatul românesc. Am avut şi doi ani de TV, la Antena 3, cu o emisiune de weekend, un magazin de storytelling de business, explicat cu umor şi infotainment, realizată de o echipă de oameni de media extraordinari. Primul contact cu media l-am avut, însă, cu circa 25 de ani în urmă, la Constanţa, la centrul media din instituţia de marină comercială pe care am absolvit-o.

