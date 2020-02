Dan Negru, despre legea care ar scuti presa de plata impozitelor: „Statu’ le dă jurnaliştilor peştele în loc să le dea undiţa“

Camera Deputaţilor a adoptat, pe 11 ianuarie, propunerea legislativă iniţiată de social-democratul Valeriu Steriu şi susţinută de parlamentari PSD, ALDE şi PMP.

Cele mai multe voturi favorabile au aparţinut PSD, iar abţinerile au fost preponderent ale PNL şi USR. Guvernul a anunţat că nu o susţine, iar acum se află pe masa preşedintelui Iohannis pentru promulgare.



Dan Negru se alătură colegilor de breaslă care au caracterizat iniţiativa legislativă drept una „nemernică“.

„Nemernică legea prin care jurnaliştii vor fi scutiţi de impozit! Nu mă consider jurnalist deşi am o diplomă pe care scrie asta şi care mi-ar da posibilitatea scutirii. Totuşi, presa din România a fost mereu codaşa lumii civilizate, poate şi de asta politicul a cumpărat-o ieftin. Primul ziar in limba română cu apariţie constantă, „Curierul Românesc“, a apărut abia în aprilie 1829 şi în primul număr Heliade Rădulescu făcea praf publicistica românescă scriind: „Să ne fie ruşine, rumânilor, că abia acum ne-am deşteptat“.Acu’, după alţi 200 de ani, statu’ le dă jurnaliştilor peştele în loc să le dea undiţa!“, a scris prezentatorul pe pagina sa de Facebook.

De altfel, jurnalişti şi organizaţii au criticat la unison propunerea care nu va face altceva decât să decredibilizeze o profesie şi aşa cu o reputaţie precară. Deşi în expunerea de motive, mass media este definită drept „un fenomen valoros şi eficient în transmiterea informaţiilor“ şi se precizează că „importanţa jurnalismului în viaţa omului este inegalabilă, deoarce este conceput pentru a susţine o cauză nobilă“, breasla susţine că acestea sunt doar vorbe în vânt şi că, în realitate, iniţiativa este doar o manevră politică prin care să fie slăbită puterea presei.