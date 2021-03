Cristina Cioran, însărcinată la 43 de ani: „Nasc în septembrie”. Cine este noul iubit al actriţei

„Am intrat în trimestrul doi, sunt însărcinată în patru luni. În septembrie ar trebui să nasc. Vreau să fie zodia Fecioară. Sper să fie fetiţă. Aşa zice lumea, pentru că mi-a fost rău. Am avut pofte în prima lună, mâncam şi masa, că luam nişte vitamine. Mi-e teamă ca voi lua multe kilograme. Fac şi un tratament cu hormoni, pentru ca e indicat la vârsta mea”, a anunţat vedeta, în emisiunea „Vorbeşte lumea”, de la Pro TV, unde va avea, începând de mâine, o rubrică zilnică de prezentat ştiri.

Cristina a povestit, cu lacrimi în ochi, că a ascuns sarcina timp de patru luni de zile ca să fie sigură că nu există complicaţii. „Sunt foarte emoţionată! Trei luni de zile nu am putut să mă bucur, mi-a fost frică să nu pierd sarcina. Am rămas foarte repede însărcinată, deşi am 43 de ani. Nu-mi vine să cred, sunt foarte fericită. Nu am vrut să spun până acum, pentru că mi-a fost frică, am zis să trec cu bine de primele luni. Mă simt extraordinar. După ce am aflat însă, săptămâna trecută, rezultatul analizelor, abia atunci am început să mă bucur cu adevărat”, a mai spus actriţa.