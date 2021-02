Cântăreaţa Marcela Fota, declaraţii în lacrimi despre moartea soţului: „Am plecat împreună şi m-am întors singură“

“Iau lucrurile aşa cum sunt şi încerc sa văd o luminiţă în ceea ce se întâmplă. Nu sunt pregătită să apar încă, pentru că pe mine lumea mă ştie veselă şi plină de viaţă. Pentru noi începea o săptămână normală, era luni dimineaţa şi aveam de rezolvat nişte treburi. Plecaserăm să declarăm ceva la Taxe şi Impozite. Am plecat amândoi şi m-am întors singură. El era un bărbat pe care l-ar fi dorit orice femeie. El pusese câteva kilograme, se îmbrăca şi îmi amintesc că i-am zis: «ce bărbat sexos am!» Am plecat de acasă cu maşini diferite. Am parcat maşina la patru maşini de maşina lui. El a oprit să facă nişte copii la xerox. Eu nu l-am văzut la coadă şi l-am sunat. Mi-au răspuns cei de la xerox: «coborâţi că a picat din picioare!» În încăpere a fost un cadru medical care i-a făcut resuscitare din primul moment. O oră jumătate au resuscitat la el. De fapt, infarctul s-a întâmplat când el era în picioare”, a povestit solista, cu ochii în lacrimi, la emisiunea “Acces Direct de Weekend”, potrivit Spynews.ro.

Află pe Click! cum a reacţionat fiul artistei înainte de înmormântarea tatăului său