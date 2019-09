Justin Bieber, despre starurile-copii şi cum a ajuns să ia droguri: „Aţi văzut statisticile şi ce se alege de viaţa lor”

Bieber, 25 de ani, a vorbit despre faptul că nu a crescut într-o familie stabilă, cu părinţii foarte tineri despărţiti şi fără venituri. Iar apoi, la doar 13 ani, când talentul său a fost descoperit, a venit faima, şi, ajuns star peste noapte, a fost copleşit şi a uitat cu totul de modestie. Din cauza fragilităţii şi a imaturităţii, şi-a pierdut capul şi a ajuns o umbră a persoanei sale.

„Aţi văzut statisticile cu privire la starurile-copii şi ce se alege de viaţa lor. O presiune şi responsabilitate teribile se pun pe creierul, emoţiile şi lobii frontali (unde se iau deciziile) ale unui copil, care sunt imature”.

Bieber spune că s-a trezit „la 18 ani, fără abilităţi de viaţă în lumea reală, cu milioane de dolari pe mână şi acces la absolut orice îşi dorea”.

„La 19 ani, am început să iau droguri şi să fiu abuziv cu femeile din viaţa mea. Am devenit resentimentar, lipsit de respect faţă de femei, şi plin de furie. Am devenit rece cu cei care mă iubeau, şi am dispărut, m-am transformat într-o persoană patetică.

Până la 20 de ani am luat toate deciziile proaste imaginabile şi am trecut de la persoana adorată, cea mai iubită din lume la cea mai ridiculizată, judecată şi urâtă persoană din lume”, a scris Bieber.

Artistul a povestit cum a ieşit la suprafaţă şi cum a contribuit la asta căsătoria sa cu modelul Hailey Baldwin, 22 de ani, relatează CNN.

„Trec acum prin cea mai bună perioadă a vieţii mele, Însurătoarea! Care este o responsabilitate nouă, dar minunată şi nebunească”.

„Înveţi să devii răbdător, înveţi ce înseamnă încrederea, angajamentul, bunăvoinţa, modestia, şi toate acele lucruri care te fac un bărbat bun”, a scris el.

În martie, cântăreţul a vorbit pe Instagram despre sănătatea sa mintală şi cum îşi depăşeşte dificultăţile, ca şi despre rolul acestora în decizia de a-şi întrerupe temporar activitatea artistică.

„Chiar atunci când sorţii sunt potrivnici, continuă să lupţi”, a spus Bieber în încheiere.

