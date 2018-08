Actriţa Morgana King, cunoscută pentru rolul mamei Corleone în filmul „Naşul“, a murit la vârsta de 87 de ani

Morgana King a interpretat rolul Carmela Corleone, soţia lui Don Vito - Marlon Brando în film - în primele două părţi ale trilogiei regizate de Francis Ford Coppola.

King a murit de cancer pe 22 martie în locuinţa din Palm Springs, California, a confirmat legistul. Moartea ei nu a fost anunţată până când prietenul John Hoglund a publicat un mesaj de condoleanţe.

Aducându-i un omagiu pe Facebook, el a spus că „în timp ce mulţi îşi vor aminti de ea ca soţia lui Marlon Brando şi mama lui Al Pacino", King a reprezentat şi o „figură majoră“ a scenei de jazz.

După ce a reluat rolul din „Naşul“, în continuarea din 1974, ea a refuzat să filmeze într-un coşciug din motive de superstiţie.

Potrivit The Washington Post, Coppola a folosit-o pe King ca un punct de referinţă cultural pe platouri datorită rădăcinilor ei siciliene. „Francis m-a întrebat dacă platoul arată ca o adevărată casă siciliană“, spunea ea în 1988. „I-am spus să pună o statuie a Sfântului Anton pe perete“.

Născută în New York din părinţi italieni, tatăl ei - un muzician autodidact - a murit pe când ea avea 11 ani, lăsând-o în grija mamei, care locuia în Bronx.

În afară de rolul din „Naşul/ The Godfather“, King a apărut alături de Danny Aielo în "Brooklyn State of Mind" din 1998 şi în soap opera "All My Children" de la ABC.

A continuat de asemenea o carieră prolifică în muzica jazz. King a dat lovitura în muzică în 1964, cu „A Taste of Honey”, compus de Bobby Scott. A înregistrat trei albume la casa de discuri Reprise, deţinută de legendarul Frank Sinatra, scrie hollywoodreporter.com. La gala premiilor Grammy din 1965 artista a pierdut în faţa celor de la The Beatles.

A lansat cel de-al 20-lea album în 1992, şi a susţinut ultimul concert live în 2000.

King a fost căsătorită de două ori, prima dată cu trompetistul Tony Fruscella, la vârsta de 17 ani, dar cuplul a divorţat după nouă ani, potrivit LA Times. Mai târziu, s-a căsătorit cu trombonistul Willie Dennis, în 1961, dar acesta a murit în urma unui accident de maşină patru ani mai târziu. Fiica ei din prima căsătorie, Graysan Simental, a murit în 2008. I-a supravieţuit un nepot.