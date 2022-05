Actriţa Gabriela Spanic, mărturisiri la podcastul lui Lucian Viziru: „Mi-a fost frică să nu mor!”

Lucian Viziru şi Gabriela Spanic sunt prieteni buni de peste 15 ani. Actriţa a fost invitată la podcastul lui Viziru, unde a vorbit despre mai multe subiecte sensibile, dar şi despre rolurile care au făcut-o celebră.

„Am jucat împreună într-un episod, am fost guest-star-uri în episodul respectiv, după care am cântat, am băut un pahar de şampanie de ziua ei şi ne-am luat la revedere . Am vorbit şi după ce am plecat din ţară. Ultima dată când am vorbit la telefon a fost în urmă cu patru-cinci ani”, a relatat Lucian Viziru, în deschiderea podcastului.