Actorul Armie Hammer, anchetat pentru acuzaţii de viol din 2017

Femeia, în vârstă de 24 de ani pe nume Effie, a făcut acuzaţiile joi, în timpul unei conferinţe virtuale.

Hammer, 34 de ani, a negat acuzaţiile. Avocatul lui a spus că sunt "scandaloase" şi că Hammer "salută oportunitatea de a stabili un record".

Poliţia din Los Angeles a declarat pentru BBC că Hammer este suspect de agresiune sexuală într-o anchetă deschisă pe 3 februarie.

Reclamanta a făcut acuzaţiile împotriva actorului în timp ce citea o declaraţie pregătită.

Ea a vorbit alături de avocata pentru drepturilor femeilor Gloria Allred, afirmând că l-a cunoscut prima dată pe Hammer pe Facebook, în 2016, pe când avea 20 de ani. "M-am îndrăgostit de el imediat", a spus ea.

Femeia a pretins că, pe măsură ce relaţia a progresat, Hammer a folosit "tactici de manipulare pentru a mă controla". Ea a spus că el i-a "testat devotamentul faţă de el, pe măsură ce a devenit din ce în ce mai violent".

Femeia l-a acuzat pe actor că a abuzat-o "mental, emoţional şi sexual". Ea a precizat că presupusul viol a avut loc pe 24 aprilie 2017.

"Armie Hammer m-a violat timp de patru ore în Los Angeles, timp în care m-a lovit în repetate rânduri cu capul de un perete, învineţindu-mi faţa", a descris ea. "În acele ore, am încercat să scap şi nu m-a lăsat. Am crezut că mă va ucide. Apoi, a plecat fără să-l intereseze starea mea. Am fost şocată şi nu am crezut că cineva despre care credeam că mă iubeşte ar putea să-mi facă asta". Femeia a afirmat că s-a gândit la sinucidere, adăugând că a simţit o "imensă vină" pentru că nu a vorbit mai repede despre acest lucru.

Într-un comunicat trimis către BBC, avocatul lui Hammer Andrew Brettler a respins acuzaţiile. Avocatul a subliniat că toate relaţiile lui Hammer cu femei au fost "complet consensuale, discutate şi în acord prealabil şi reciproc".

Hammer şi soţia sa, prezentatoarea TV Elizabeth Chambers, şi-au anunţat divorţul în iulie 2020. Chambers a transmis o declaraţie luna trecută, spunând că sprijină "orice victimă a atacurilor sau abuzurilor".

