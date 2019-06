Trei universităţi din România au fost declarate câştigătoare în competiţia pentru crearea Universităţilor Europene

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) va deschide lista universităţilor româneşti care vor primi finanţare europeană pentru a crea o universitate europeană în consorţiul „CIVICA – The European University in social sciences”, alături de 6 universităţi internaţionale. Urmează Universitatea din Bucureşti – cu consorţiul „CIVIS – a European civic university alliance” şi Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, declarată câştigătoare alături de consorţiul „CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability”, informează edupedu.ro.

Fiecare dintre consorţiile desemnate câştigătoare de Comisia Europeană primeşte aproximativ 5 milioane de euro pentru operaţionalizarea universităţii europene pe care consorţiul trebuie să o formeze.

Conform informaţiilor furnizate de Edupedu.ro, 11 universităţi din România au aplicat la competiţia lansată de Comisia Europeană.

Şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca a participat la competiţie, parte a unui consorţiu format din Universitatea din Lille (Franţa), Universitatea din Malmö (Suedia), Universitatea Mykolas Romeris din Vilnius (Lituania), Universitatea din Minho (Portugalia), Universitatea Roma Tre (Italia) şi Universitatea din Wrocław (Polonia), însă nu se află printre câştigători.

La lansarea apelului de finanţare, 57 de propuneri de consorţii au intrat în competiţia lansată de Comisia Europeană, dintre care au fost selectate cele 17 consorţii ce va trebui să creeze tot atâtea universităţi europene, potrivit surselor Edupedu.ro.

SNSPA anunţă într-un comunicat remis că „CIVICA, Universitatea Europeană de Ştiinţe Sociale, a fost selectată de Comisia Europeană ca fiind una dintre universităţile europene pilot. Au fost depuse 48 de cereri, dintre care 17 au fost selectate şi vor primi finanţare, aşa cum a anunţat Comisia Europeană, miercuri, 26 iunie 2019”.

DOCUMENT Lista consorţiilor declarate câştigătoare de Comisia Europeană pentru formarea Universităţilor Europene:

CIVICA este consorţiul universitar european creat de următoarele universităţi:

Universitatea Bocconi (Italia)

Universitatea Central Europeană (Ungaria)

Institutul European Universitar (Organizaţie europeană interguvernamentală)

Hertie School of Governance (Germania)

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (România)

Sciences Po (Franţa)

Şcoala de Economie din Stockholm (Suedia)

Consorţiul „va conecta 38.000 de studenţi, 7.000 de cadre didactice şi 3.000 de angajaţi din personalul administrativ într-un campus inter-universitar european, care va uni predarea cu învăţarea, cercetarea cu inovaţia şi societatea în ansamblul său, dincolo de graniţele culturale, lingvistice şi naţionale. Din CIVICA va face parte şi London School of Economics and Political Science, în calitate de partener asociat la multe niveluri”, se arată în comunicatul SNSPA.

Peşedintele francez, Emmanuel Macron, este cel care a lansat ideea universităţilor europene care să se formeze prin crearea de consorţii, iar în prezent este vorba despre o politică europeană. Franţa are şi cele mai multe universităţi în consorţiile declarate câştigătoare, urmată de Germania, Italia, Spania, Suedia, Ungaria şi Polonia.

România, cu 3 universităţi, este la egalitate ca prezenţă în viitoarele universităţi europene cu Cehia, Grecia, Lituania, Portugalia şi Marea Britanie.

Fiecare proiect de formare a unei universităţi europene este în valoare de 6 milioane de euro, dintre care 5 milioane finanţare europeană şi un milion de la membrii consorţiului.

