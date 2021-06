Prof.dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila“: „Medicina românească rămâne una de top“

Adevărul: Suntem la mai bine de un an de la declanşarea unei pandemii fără precedent în lumea modernă. Ce învăţăminte se pot trage din punct de vedere medical? Care au fost plusurile şi minusurile, suntem mai pregătiţi acum să facem faţă unui astfel de eveniment?

Prof.dr. Viorel Jinga: Nu cred că, din punct de vedere medical, trebuie să avem o astfel de abordare. În primul rând va trebui să acceptăm, fie că vrem sau nu, că în medicina secolului XXI, rapiditatea cu care se derulează episoadele inovative raportate la cercetarea ştiinţifică şi nu numai, ne obligă pe noi, ca medici, să fim conectaţi în permanenţă la tot acest proces al descoperirilor în tehnologie şi digitalizare, în zona de diagnostic şi tratament sau în sfera educaţională, dacă ne referim şi la cadrele didactice universitare.

În ceea ce priveşte reacţia medicinei româneşti la pandemia de COVID-19 consider că medicii români nu au acţionat cu nimic mai prejos decât colegii lor din ţări mult mai dezvoltate din Europa şi chiar de peste ocean, iar dacă ne raportăm la statistici, putem observa că, în ansamblu, am avut rezultate îmbucurătoare din punct de vedere al tratării pacienţilor infectaţi cu SARS CoV-2. Cred cu tărie că medicina românească rămâne una de top, superpozabilă centrelor mari universitare ale lumii, un exemplu elocvent în acest sens fiind şi poziţionarea recentă a UMF Carol Davila din Bucureşti în prestigiosul TOP Shanghai, unde am fost încadraţi, datorită unor eforturi susţinute ale comunităţii noastre academice, în intervalul 101-150 dedicat domeniului ”Medical Sciences”, pe subiectul ”Clinical Medicine”.

Criza sanitară a supus meseria de medic la presiuni extraordinare. Schimbă această criză structura programelor universitare prin care sunt pregătiţi viitorii medici? Am în vedere că, în plină pandemie, ne-am trezit că nu avem suficienţi medici infecţionişti, epidemiologi, specialişti în ATI, plus că multe dintre consultaţii s-au desfăşurat la distanţă, cu ajutorul tehnologiei digitale.

Medicina performantă nu se poate desăvârşi decât la patul bolnavului. Poate că au existat anumite consultaţii medicale cu ajutorul mediului virtual, dar acestea au fost probabil doar sub forma unor recomandări specifice. Imaginaţi-vă cum ar putea un chirurg, un oncolog, un neurolog sau cardiolog să-şi trateze pacienţii în online...În ceea ce priveşte structura programelor educaţionale universitare, aceasta se consolidează şi se îmbunătăţeşte calitativ odată cu trecerea fiecărui ciclu de învăţământ pentru că, vă repet, instruirea unui medic nu se termină niciodată şi de aceea există şi acel program complex pe care noi îl definim ca educaţie medicală continuă. Dacă ne raportăm la examenul de rezidenţiat ce a avut loc anul trecut şi la locurile şi posturile care au fost scoase la concurs, putem sesiza o modificare a acestora pe grila specialităţilor, în sensul că s-a înregistrat o creştere semnificativă pentru domeniile la care faceţi referire, epidemiologie sau ATI.

În opinia dvs. ce ramură a medicinei ar trebui mai bine dezvoltată?

Pentru a putea beneficia ca stat de un sistem sanitar performant, medicina, în tot ansamblul său, trebuie definită ca o prioritate, iar dezvoltarea tuturor ramurilor ce compun acest vast domeniu trebuie să se facă simultan şi cu celeritate, cu atât mai mult dacă ne raportăm la reacţia pe care o imprimă astăzi digitalizarea şi cercetarea ştiinţifică din multe alte arii structurale.

Studenţii din anul I au fost aruncaţi în focul luptei contra noului coronavirus, alături de colegii lor din anii mai mari. Au fost voluntari în spitalele COVID, s-au implicat apoi în maratoane de vaccinare etc. Cum apreciaţi că s-au descurcat? A împiedicat această activitate, totuşi istovitoare, buna pregătire a examenelor?

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” se bucură de o colaborare extraordinară cu Societatea Studenţilor în Medicină din Bucureşti, multitudinea proiectelor comune fiind, cred, cea mai elocventă dovadă a solidarităţii dintre studenţii şi cadrele didactice ce compun UMFCD. Această solidaritate s-a putut regăsi şi în fiecare moment de criză pandemică, iar în traversarea cu bine a acestei perioade rolul studenţilor noştri a fost unul definitoriu. Pe lângă programele de voluntariat, nu puţine ca număr, studenţii UMFCD au fost implicaţi în procese inovative, precum realizarea de echipamente de protecţie împotriva SARS CoV-2, dar şi în multe alte programe educaţionale, de cercetare ştiinţifică sau extracurriculare.

An de an, la Medicină s-a intrat doar pe baza examenului ţinut în format clasic, faţă în faţă. Cum se va desfăşura în această vară admiterea? Vor fi mai multe locuri scoase la concurs? Ce le recomandaţi candidaţilor?

Cu siguranţă că şi în acest an, examenul de admitere în UMF ”Carol Davila” îşi va păstra structura organizatorică precedentă, pentru că un astfel de concurs nu poate şi nici nu cred că va putea vreodată să comporte o altfel de organizare decât cea în format tradiţional. Să nu uităm că un candidat la Medicină îşi începe pregătirea educaţională specifică cel mai târziu în clasa a XI-a de liceu când opţiunile tinerilor către cariera profesională viitoare încep să se cristalizeze. Admiterea la Medicină presupune în primul rând o pregătire riguroasă, temeinică, iar absolvirea unei facultăţi din cadrul UMFCD înseamnă mult mai multă implicare şi dedicare, dar eforturile oricărui absolvent vor fi răsplătite înzecit prin ceea ce va putea deveni, la un moment dat, drept un real salvator al vieţii semenilor săi.

25 iulie, examene la toate facultăţile UMFCD

Concursul de admitere la UMF ”Carol Davila”, sesiunea iulie 2021 va fi precedat de perioada înscrierilor care se vor face exclusiv online, între 6 şi 16 iulie. Data susţinerii testelor pentru toate facultăţile este 25 iulie 2021.