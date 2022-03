Cum pot obţine absolvenţii de liceu finanţare pentru studiile în străinătate

Costurile unor studii de licenţă sau masterat în străinătate apasă greu bugetul unei familii. Cei care nu pot să bage adânc mâna în buzunarul părinţilor au ca variante împrumuturile bancare, dar nu numai.

Alex Raicea este consultant financiar FINS, o instituţie non-bancară, singura din România care oferă credite pentru studenţii care vor să urmeze studii în străinătate, în Europa. „FINS este sprijinit de Fondul European de Investiţii prin intermediul Erasmus+ Student Loan Guarantee Facility (SLGF) şi Fondul European pentru Investiţii Strategice, proiectul-pilot EFSI Skills and Education. Suma maximă care poate fi împrumutată pentru studii de licenţă, sau pentru studii de masterat, este de 25.000 de euro, iar banii pot fi folosiţi pentru acoperirea unor costuri precum taxa de şcolarizare, cazarea, cheltuieli lunare (mâncare, cheltuieli personale), echipamente de studiu sau asigurarea medicală”, explică Alex Raicea.

Ce criterii trebuie îndeplinite

Pentru a primi acest împrumut este necesar ca viitorul student să îndeplinească nişte criterii simple de eligibilitate. „În primul rând, să fie cetăţean al unui stat UE, în al doilea rând, să nu figureze ca restanţier la plata unor împrumuturi către alte instituţii financiare, iar în al treilea rând, să-şi dorească să aplice sau să fi aplicat deja la o universitate dintr-un alt stat UE, Marea Britanie sau Elveţia. Cei care aplică la studii într-un alt stat UE vor putea primi finanţare fără să aibă nevoie de un istoric bancar, financiar sau de angajare, sau de un codebitor, aceştia fiind acoperiţi inclusiv în cadrul unor situaţii extraordinare, deoarece creditele FINS, în cazul lor, nu se vor transfera rudelor sau moştenitorilor. Acest lucru este posibil datorită sprijinului oferit de Fondul European de Investiţii prin cele două acorduri de garantare menţionate la început”, mai spune consultantul.





Studenţii care aplică în Marea Britanie sau Elveţia, adaugă acesta, vor avea nevoie de un co-debitor care, la rândul lui, va trebui să fie cetăţean al unui stat UE, să nu figureze ca restanţier la plata altor împrumuturi către alte instituţii financiare şi să aibă minimum 28 de ani.

Când poate fi cerut împrumutul

Procesul de evaluare pentru un credit FINS se bazează exclusiv pe profilul personal şi academic al elevului sau studentului, ceea ce facilitează obţinerea creditului fără un istoric bancar, de angajare, venituri sau garanţii. Dosarul de aplicaţie este format din câteva documente simple, cum ar fi un eseu personal şi o scrisoare de recomandare, şi un buget care să reflecte nevoile financiare ale aplicantului. Tinerii pot aplica pentru creditul FINS atât înainte de aplicaţia pentru universitate, cât şi după, aceştia având varianta de a apela la serviciile gratuite ale unui consilier de la Edmundo.

Alex Raicea recomandă ca tinerii să apeleze la serviciile unui consilier deoarece „unul din paşii esenţiali în evaluarea şi acceptarea dosarului pentru credit este bugetul. Aplicantul trebuie să facă nişte estimări cu privire la costurile pe care le va avea (taxa de şcolarizare, cazare, cheltuieli personale) şi să îşi construiască bugetul în funcţie de nevoile sale specifice, de destinaţia aleasă şi de alte venituri pe care le are sau le va avea, precum burse, sprijin din partea familiei sau un viitor job. De multe ori, vedem că tinerii omit din bugetul lor costuri importante, tocmai de aceea FINS le pune la dispoziţie tuturor studenţilor un template de buget, sesiuni gratuite de consiliere financiară şi consiliere gratuită din partea unui consilier educaţional care îl va informa pe student cu privire la costuri şi alte aspecte importante din aplicaţia FINS”.

Perioada de returnare, între 5 şi 10 ani

Cei care sunt interesaţi de FINS sunt invitaţi într-o sesiune de informare unde li se prezintă condiţiile de accesare a împrumutului şi li se detaliază documentele de care au nevoie, cum trebuie completat bugetul, mai spune Alex Raicea: „La final de sesiune, participanţii au opţiunea, prin exprimarea acordului, de a fi preluaţi de consilierii Edmundo. Astfel, ei vor beneficia de sprijin gratuit pentru aplicaţia la împrumut. Procesul este rapid şi eficient şi oferă o rată mai mare de succes decât o aplicaţie pe cont propriu”.





Perioada de returnare a împrumutului de la FINS este de 5 ani pentru împrumutul de Master şi 10 ani pentru împrumutul de Licenţă.

„Pe timpul studiilor, studentul nu va plăti nimic din suma împrumutată, ci doar dobânda acumulată la suma folosită şi comisionul lunar de 15 euro. La acordarea împrumutului, studentul mai are de achitat o singură dată o taxă de acordare a împrumutului de 250 euro. Studenţii beneficiază de această perioadă de graţie de la plata împrumutului pe toată perioada studiilor şi până la 12 luni după absolvire. După această perioadă de graţie, studentul îşi va găsi cel mai probabil un job care îi va permite să înceapă returnarea împrumutului, iar dacă reuşeşte să returneze împrumutul la timp, va mai beneficia şi de o reducere a dobânzii cu până la 2 procente după 6 luni din perioada de returnare”, explică consultantul financiar.

Foarte mulţi studenţi au nevoie de bani înainte de a pleca la studii. „Iar din acest punct de vedere, FINS e o alegere excelentă. Pentru că FINS le poate acoperi cheltuielile chiar dinainte de a pleca la studii. Chiar şi pentru studenţii care pleacă în ţări precum Olanda, unde există şi alte surse de finanţare, sau în ţările nordice, unde taxele de şcolarizare sunt 0, studenţii au nevoie de bani pentru a-şi acoperi costuri precum: bilete de avion, cazare, cheltuielile personale, mâncare, transport”, conchide Alex Raicea.

Cum ajută consilierul educaţional

Nicoleta Poenar este consilier educaţional la Edmundo şi spune că foarte multe informaţii referitoare la posibilităţile de finanţare le pot afla tinerii care-şi doresc să studieze afară de la cei care sunt deja la universităţile de acolo şi cu care pot fi puşi în legătură. „După ce tinerii îşi aleg universitatea dorită, noi îi putem ajuta cu informaţii referitoare la costurile de trai din acea ţară, dar şi la posibilităţile de finanţare a studiilor. În ţările nordice, şcolarizarea este gratuită, dar costul vieţii este mai ridicat. Sunt ţări precum Olanda şi Belgia care au taxe de şcolarizare mici. În Belgia, costul este cam de 900 de euro pe an, iar în Olanda – 2.200 de euro, iar în primul an plătesc doar jumătate. Pe lângă asta, Olanda oferă şi împrumut guvernamental care să acopere taxa de şcolarizare, plus alte ajutoare din partea statului pentru studenţii cu o situaţie materială mai puţin bună. Dacă mai şi lucrează în ţara respectivă, mai primesc un ajutor din partea statului pe care nu mai trebuie să-l returneze. Aceşti bani se primesc din semestrul al doilea al primului an de studii, eventual din anul al doilea de studiu”, detaliază Nicoleta Poenar.

Cert este însă că până la a putea accesa aceste soluţii financiare, tinerii trebuie să plece cu ceva bani în buzunar, care să acopere cheltuielile de instalare. „Aceasta înseamnă cam 2.000-3.000 de euro pregătiţi, în caz de orice”, conchide consilierul educaţional.

Creditul FINS are o dobândă de 9,5% şi 12,5%, în timpul studiilor, în perioada de graţie şi în primele 6 luni din perioada de rambursare