Andy Varga, studentă în Marea Britanie: „Foarte puţini vor mai fi studenţii străini care vor veni aici“

După 12 ani de şcoală în România, Andy Varga a ales, anul trecut, o facultate britanică. Una de teatru. Primul an de studiu nu a fost chiar cel pe care şi-l imagina, mai ales din pricina pandemiei de COVID-19. Tânăra se consideră însă norocoasă pentru că a putut prinde ultimul tren pentru un candidat din România – trenul dinaintea Brexitului.





„Numărul de cursuri este foarte mic“

”A fost un an interesant, deoarece aici au fost vreo trei lockdown-uri”, împărtăşeşte Andy Varga din experienţa primului an de studiu în pandemie.





Cursurile s-au mutat în totalitate în online pentru al doilea semestru, adică începând din ianuarie: ”Abia pe la final de martie s-a dat acces la cursuri fizic pentru cei care au nevoie, cum sunt eu cu teatrul, dar m-am întors abia acum în mai.Cu toate acestea, a fost un an extraordinar, mi-a făcut o deosebită plăcere să studiez, în sfârşit, ceea ce vreau şi ceea ce îmi place”, adaugă tânăra.

În Marea Britanie viaţa de student nu conţine atât de mult stres precum cea din România, mai spune Andy Varga: ”Sau, comparativ, cu cât stres şi nervi am mâncat în anii de liceu. Aici e altă lume şi altă viaţă. Numărul de cursuri, aici, este foarte mic, ai aproximativ 4 module pe semestru, pe care ţi le alegi tu din multitudinea de module puse la dispoziţie de facultatea ta”, explică Andy.

Numărul de credite obligatorii semestriale este de 60. ”Iar cursurile mele valorau 30 de credite fiecare, deci eu am avut câte 2 materii în fiecare semestru practic. Numărul de ore pe săptămână este din nou, foarte mic, mai alea comparativ cu România. Ai cam 10 ore pe săptămână, câte una-două zile libere, totul structurat în aşa fel încât să ai timp de acel studiu individual, de aprofundare dacă simţi tu nevoia”, subliniază studenta.





„Nu stai de dimineaţa până seara în faţa calculatorului“

Andy Varga mai spune că programul cursurilor este şi el relaxat. ”Cel mai devreme înccep la ora 9.00 şi cel mai lung curs ca să zic aşa a fost un workshop de 3 ore, care începea la 15.00 şi se termina la 18.00. Teoretic, trebuia să fie în studio, dar la început a fost în online, şi după ce s-a început fizic eu tot în online am rămas, până la finalul semestrului.. Oricum o luăm, nu stai de dimineaţa până seara în faţa calculatorului sau la n ore de curs, ca după să nu mai ai nici chef, nici timp de studiu individual şi doar să vrei să scapi o dată de toate”, explică tânăra.

Un alt lucru interesant de menţionat ar fi că, în Marea Britanie, anul universitar are două semestre: din septembrie până în decembrie primul şi din ianuarie până în aprilie, al doilea. ”În această perioadă ai cursurile şi seminarele la care trebuie să participi, dar nu ai un examen propriu-zis. Poţi avea de scris un eseu, sau un performance cum am avut eu. Examenele se dau în ultimul aşa-zis semestru, adică în lunile mai şi iunie Şi nu toate facultăţile au examen efectiv. În cazul meu, eu am terminat în momentul în care am prezentat ultimul performance”, subliniază studenta.





„Să plece din România – cea mai înţeleaptă decizie“

După terminarea studiilor, una dintre opţiuni ar fi ca Andy să devină profesoară şi să predea la universitate. ”Alta ar fi să mă întorc în România - deşi pentru asta şansele sunt slabe - pentru a încerca să ridic puţin nivelul artei şi felul în care vede lumea această profesie”, mai spune tânăra.

Oricum, pentru toţi tinerii care iau în considerare studiile în străinătate, Andy le recomandă să ia această decizie: ”Ar fi cea mai înţeleaptă. Motivul este simplu: sistemul de învăţământ din România este extrem de înapoiat, are multe lipsuri şi este greu să te dezvolţi. Numai anul acesta, am auzit de scandalul cu profesoara de suedeză de la Universitatea din Bucureşti şi cel cu studenţii de la Drept care cu siguranţă au copiat pentru că au promovat prea mulţi. Şi, din păcate, una dintre probleme o reprezintă şi cadrele didactice. Nu toate, însă majoritatea au un comportament care nu mai are ce căuta la catedră de foarte multă vreme. Mentalitatea de "mă respecţi pentru că eu sunt profesorul" nu mai dă roade cu generaţiile care vin. Aici, profesorii sunt implicaţi trup şi suflet când îţi predau şi îţi explică ceva şi, aparent un aspect extrem de important, le spui pe nume. În România, avem exemplul "doamna doctor Mădălina Adam", un cadru didactic care a frecat menta jumătate din curs doar ca să ştie studenţii asta”.

Cât priveşte Brexitul, Andy nu a sesizat vreo schimbare de atitudine a britanicilor: ”Nimeni nu a comentat nimic despre asta”. Din păcate, mai spune studenta, Brexitul clar afectează studenţii care vedeau Marea Britanie ca pe o destinaţie de studiu. ”Anul trecut a fost ultimul an în care puteai aplica şi pentru împrumutul guvernamental, astfel că suma de 9.250 de lire sterline pe an erau plătite de ei, iar eu trebuie să încep să plătesc datoria abia după ce am un job. Acum, cu Brexitul, acest împrumut nu se va mai oferi, iar taxa de şcolarizare a şi crescut. Deci cu siguranţă foarte puţini vor mai fi studenţii străini care vor veni aici”, conchide Andy Varga.





Cum e viaţa la cămin

Iar dacă pentru mulţi din studenţii din România viaţa la cămin este un adevărat coşmar, în Marea Britanie, lucrurile nu stau deloc aşa, chiar dacă din punct de vedere al costurilor diferenţele sunt foarte mari. ”Este cu siguranţă scump să stai în cămin, dar vine şi cu avantaje. Aici toate căminele, studiourile, laboratoarele şi ce mai e nevoie sunt în campus. Adică toate aproape în acelaşi loc. Foarte lejer să te plimbi pe jos să ajungi unde vrei tu într-un timp foarte scurt, iar din cauza COVID-ului s-au oferit şi câteva beneficii în plus anul acesta, şi anume că toţi studenţii de anul întâi sau cei care stau în campus au primit abonament gratuit pentru sport. Adică merg la sală de câte ori vreau eu, pe gratis. Tot ce trebuie să fac este să îmi rezerv locul, din motive de siguranţă”, mai spune tânăra.





În campus există tot felul de magazine, o bibliotecă imensă, accesibilă atât fizic, cât şi online, precum şi spaţii amenajate dacă vrei să studiezi în linişte. ”Unele cămine vin cu pachet bed&flex sau bed&bistro, ceea ce înseamnă că ai şi 2 mese pe zi incluse. Practic, căminele sunt împărţite în aşa fel încât să îţi alegi tu nivelul de lux ca să zic aşa, respectiv după bugetul tău: cămine în care camera e cu baie proprie sau cămine cu baia la comun şi cămine cu mâncarea inclusă sau cămine în care îţi găteşti. Eu stau într-un cămin cu baia la comun şi cu pachet de mâncare bed&flex”, mai spune studenta.





Andy Varga, 19 ani, a învăţat la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” din Satu Mare. Acum, a trecut în anul al II-lea la Universitatea din Kent, unde studiază Arta dramatică şi teatrologia. Trăieşte în Canterbury.