Societatea civilă şi mediul privat cu 50% din PIB-ul României au format alianţa „O Voce pentru Educaţie”, pentru o reformă reală a educaţiei

Alianţa „O Voce pentru Educaţie” este formată din actori relevanţi pentru reforma educaţiei, precum 30 de organizaţii non-profit şi companii educaţionale, 20 de camere de comerţ şi grupuri de business. Acestea îşi propun să încurajeze şi să susţină demersurilor unei ample reforme pentru transformarea educaţiei din România în una de calitate.

Alianţa „O Voce pentru Educaţie” – punctele de reformă pentru un sistem de învăţământ modern şi incluziv

Prima întâlnire extinsă de lucru a alianţei „O Voce pentru Educaţie” a avut loc miercuri şi au participat 180 de lideri din mediul educaţional şi de business, dar şi şi reprezentanţi ai părinţilor şi elevilor. Aceştia îşi doresc să contribuie cu expertiză pe arii specifice pentru temele de reformă. Întâlnirea a facilitat primul dialog cu Ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu şi echipa sa ministerială, privind cele mai importante măsuri de reformă pentru legea educaţiei, pornind de la principiile definite şi prin România Educată, proiect naţional iniţiat de Preşedintele României.

„Cele 10 teme-cheie pentru sistemul de românesc de educaţie, lansate în discuţie «O voce pentru educaţie» , se regăsesc în România Educată şi sunt prioritar în atenţia noastră, la Ministerul Educaţiei. Întâlnirea de lucru pe care aţi organizat-o dezvoltă premisele unui parteneriat puternic. Am avut alături reprezentanţi ai unor companii şi organizaţii de business care împreună înseamnă peste 50% din PIB-ul României, precum şi ai unor ONG-uri remarcabile in domeniul educaţiei, alături de reprezentanţi ai elevilor si părinţilor. Consider această întâlnire ca fiind un adevărat moment de referinţă în România.

Este o nevoie imensă pentru o asemenea colaborare care, pe lângă entuziasmul întâlnirii directe, promite şi efecte pe termen lung, deoarece efectele oricărei măsuri în educaţie trebuie gândite pe termen mediu şi lung, aşa cum sunt gândite, de exemplu, efectele Programului Naţional de Reducere a Abandonului Şcolar, pentru care multe din organizaţiile prezente la această întâlnire şi-au exprimat sprijinul, iar unele contribuie deja la implementarea lui în relaţie directă cu şcolile participante. Invit organizaţiile non-guvernamentale să ne fie alături în continuare, pentru că ne dorim ca primele efecte de reducere a abandonului sa fie vizibile încă din anul 2024.

Acest tip de colaborare transparentă, în care fiecare îşi aduce contribuţia la realizarea unui scop comun şi se sprijină reciproc, este absolut necesară şi simt că asistăm la o reală aliniere a tuturor sectoarelor în spatele reformei bazate pe viziunea programului România Educată”, a declarat Ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu.

Demersul va continua în ritm susţinut sub forma unor grupuri tematice de lucru, pe cele 10 teme stringente de reformă, care vor contribui la modernizarea educaţiei din România: (1) Cariera didactică şi parcursul profesional al cadrelor didactice, (2) Management şcolar şi guvernanţa sistemului de educaţie, (3) Finanţare, (4) Curriculum (abordări curriculare pentru susţinerea dezvoltării competenţelor relevante în societatea actuală - literaţie, STEM şi SEL- social and emotional learning), (5) Evaluarea rezultatelor învăţării, (6) Alfabetizare funcţională, (7) Educaţie incluzivă, (8) Digitalizare, (9) Învăţământ dual (10) Infrastructură.

„Mediul de afaceri se implică de mulţi ani în educaţie, prin programele derulate de companii, pentru a fi cât mai aproape de nevoile reale din business, îndeplinindu-şi rolul de actor responsabil în comunitate. Astăzi, consolidăm o voce unică şi un set de propuneri pentru schimbări sistemice, ancorate în realitatea complexă pe care o trăim, pe care mediul privat este gata să le sprijine în implementare”, Adela Jansen, Coordonator al Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.

„O Voce pentru Educaţie” deschide astfel un canal de comunicare cu toate organizaţiile participante care au expertiză şi legitimitate în educaţie, pentru a oferi o oportunitate autentică de contribuţie la noul proiect de lege a educaţiei.

Despre „O voce pentru educaţie”

„O voce pentru educaţie” este o alianţă constituită cu scopul de a contribui la reformarea sistemului de învăţământ din România, în contextul publicării unui nou proiecte de lege a educaţiei (2022). Alianţa reprezintă o parte a societăţii civile şi este formată din actori relevanţi, cu experienţă şi expertiză în educaţie: organizaţii non-profit, camere de comerţ şi grupuri de business.