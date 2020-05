Iulian Cristache, şeful părinţilor. „E foarte greu să susţii un examen de patru ore cu masca pe faţă”

Într-o postare pe pagina de Facebook, Iulian Cristache recunoaşte cât de puternice sunt presiunile ca examenele de absolvire din acest an să nu aibă loc.

Acesta spune că, deşi el este pentru organizarea şi susţineerea acestor examene, vrea garanţii ferme de la Ministerul Sănătăţii că elevii nu vor fi infectaţi.

Redăm mai jos întreaga postare:

FNAP a fost prezentă la CDS. În afară de ordinea de zi, aşa cum am promis, am adus la cunoştinţă nemulţumirile unor părinţi, cu privire la susţinerea examenelor naţionale.

Intervenţia am avut-o după ce s-au dezbătut cele 11 proiecte, care fac referire la admitere, calendar, echivalarea competenţelor care se susţin oral, la echivalarea celor digitale, la titularizare, metodologie, ş.a.m.d.

Discuţia arzătoare a fost la modul în care se vor susţine aceste examene, au fost aduse-n discuţie argumente pro si contra. Nu a fost vorba de o discuţie prin care să ne arătăm "puterea", din contră, ne-am dorit cu toţii să venim în sprijinul tuturor ideilor dezbătute, axându-ne, asa cum este şi normal, pe interesul superior al copilului.

Decizia MEC de a susţine aceste examene se referea la momentul ACTUAL, în funcţie de contextul ACTUAL. Faptul că am ieşit din starea de urgenţă, faptul că sunt ţări care au reînceput şcoala - în timpul şedinţei dna ministru era în video-call cu miniştrii U.E. -, faptul că sunt elevi şi părinţi care doresc susţinerea examenelor (unii), toate acestea duc la decizia luată, repet, în contextul actual.

După finalul avizarii celor 11 proiecte, am avut o intervenţie de aproximativ 5 minute, care s-a axat si pe situaţiile menţionate de către elevii şi părinţii care nu vor să susţină aceste examene.

Am adus în atentie urmatoarele puncte "fierbinti":

1.Mi se pare că MS aruncă pisica în curtea MEC şi instituţiilor subordonate atunci când cu toţii ne punem întrebarea dacă putem avea sau nu, în siguranţă, aceste examene.

Chiar dacă nu a spus că nu se pot organiza aceste examene, am constatat că nu a fost nici măcar o SINGURĂ intervenţie, a dlui Tătaru, prin care să spună că aceste EXAMENE se vor susţine în condiţii de maximă siguranţă.

2. Chiar daca OMS a făcut referire la modul in care se poate face triajul dpdv al temperaturii, 37,4° (aici doresc sa fac menţiunea că MS a coborât la 37.3, deşi OMS spune 37.4), există riscul ca totul să fie denaturat prin prisma faptului că nu avem o procedură standardizată la nivelul fiecarei U.I. Nu avem acelasi tip de termomentru - unele sunt de uz industrial -, nu avem garanţia că asistentul are pregătirea necesară ptr. acest triaj epidemiologic - ar trebui să ştie cum să procedeze şi în plan psihologic cu un elev care are, de exemplu 37.5°, elev care ar putea pur şi simplu să intre în depresie, etc.

Ca să nu mai luam în calcul marja de eroare, chiar si de 0.5, la cele de uz medical, daca nu sunt calibrate! Am întrebat ce poate fi în capul unui elev care pleacă spre sala de examen şi stie că poate fi oprit la poarta, chiar dacă există procedură de rezervă. Emotional... este cam demoralizat. Cred că pentru ei, în loc să se concentreze la examen, prima barieră, subliminal, o reprezintă accesul în sala de examen!

3. Am atras atentia că este foarte greu să susţii examenul, cu masca pe faţă, timp de 3, respectiv 4 h (am luat în calcul şi prezenţa cu cel putin 1 h inainte de prezentarea subiectelor). Nivelul de oxigenare va scădea drastic, existând riscul ca unii dintre ei să leşine.

Prin prisma acestor argumente, am solicitat ca MS să vină cu un punct de vedere, punctual, fără a lăsa loc de interpretări.

În final, vreau să înţelegeţi că, deşi, personal, îmi doresc susţinerea acestor examene, mi-am facut datoria faţă de cei care mi-au solicitat să aduc aceste dorinţe la cunostinta dnei ministru. De fata au fost toţi cei prezenţi din CDS. Vreau să înţelegeţi că TOTI partenerii sunt constienti şi responsabili de importanta acestor examene dar şi de sănătatea copiilor nostri.

Vreau să înţelegeţi că sunt doua tabere - ma refer la părinţi si elevi -, si, oricare ar fi decizia, va nemultumi una dintre ele.

În final, spun că trebuie să vedem ce se va întâmpla, la nivel national, după relaxarea acestor restricţii, şi dacă vom avea o creştere a cazurilor cu Covid, atunci MEC poate reevalua situaţia.

De asemenea, daca vom avea o scădere, poate, in functie de situaţia de la momentul examenelor, copiii nu vor mai fi obligaţi să poarte măştile.

Nu stiu daca acest comentariu va mulţumi pe toata lumea. Personal, consider că mi-am făcut DATORIA şi am prezentat toate argumentele majore ale celor două tabere, pro si contra.