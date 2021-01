Guvernul va adopta o OUG pentru continuarea învăţământului online. Când preconizează ministrul că se vor întoarce elevii la şcoală

„Vom avea mâine (miercuri – n.r.) şedinţă de Guvern. Vom avea o Ordonanţă de Urgenţă prin care putem să continuăm învăţământul online. Aşa cum am început semestrul I, cu siguranţă, vom termina semestrul I, online. Speranţa şi dorinţa noastră este să organizăm semestrul II într-o manieră clasică, dar el trebuie finalizat. Ca să poată să fie finalizat, e nevoie de o schimbare la Legea 55 care dădea dreptul ministrului Educaţiei să decidă trecerea în online până la 31 decembrie 2020. Am fost pus în faţa unei întrebări: dacă iniţiem Ordonanţă de Urgenţă pentru învăţământul online, haideţi să-l iniţiem până în septembrie 2021. Am refuzat acest lucru şi am spus: nu; îl iniţiem până în data de 8 februarie, deci cu bună ştiinţă, mi-am retezat, mi-am redus dreptul de a decide peste data de 8 februarie învăţământ online”, a declarat Cîmpeanu, marţi seară, la Antena 3.

Cîmpeanu a mai declarat, în aceeaşi emisiune, că de revenirea la sistemul clasic de educaţie depinde de mai mulţi factori, între care evoluţia ratei de infectare dar şi de modul în care se derulează campania de vaccinare.

„Ne asteptăm, din păcate la o creştere a ratei de infectare după ceea ce a văzut cu toţii – dacă nu suntem ipocriţi - pe perioada vacanţei de iarnă”, a afirmat ministrul, în acest context, scrie news.ro

Cîmpeanu a menţionat că analiza cu privire la situaţia epidemiologică, în baza căreia se va lua o decizie, va fi făcută de experţi în sănătate.

„În funcţie de rezultatele pe care le vom avea, analiza va fi făcută de persoane care au competenţe altele decât cele ale ministrului Educaţiei. (...) Sunt oameni cu competenţe multiple în măsură să se pronunţe responsabil prioritizând starea de sănătate a elevilor, profesorilor”, a adăugat Cîmpeanu.

El a precizat că o revenire a elevilor în bănci presupune respectarea în continuare a unor reguli.

„Oricum, va trebui să respectăm exigenţe specifice perioadei prin care trece, chiar dacă vom reveni la şcoală”, a afirmat Cîmpeanu.

Răspunzând unei întrebări în care i se atrăgea atenţia asupra faptului că în şcoli este mai dificil de păstrat distanţa între elevi, ministrul a explicat „Nu susţin utopii, nu susţin că poate exista controlul absolut cu privire la păstrarea regulilor de distanţare a elevilor, am văzut foarte bine că nici noi, adulţii, nu păstrăm aceste reguli. Toate aceste lucruri sunt dificil de imaginat dacă ne propunem o respectare sută la sută. Ideea însă este să le respectăm cât mai mult, soluţia perfectă de eliminare a riscului nu există niciunde”.