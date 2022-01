Cîmpeanu: Aş fi preferat să existe teste în şcoli. Din cauza unei contestaţii, procedura de achiziţie a fost blocată. Nu îmi doresc să trecem şcoala online

„Aş fi preferat să existe teste în şcoli. Am cerut de mult timp să existe teste în şcoli. Am fost informat de IGSU că, din cauza unei contestaţii, procedura de achiziţie a fost blocată. Am cerut şi să existe măşti, iar azi au fost distribuite un milion de măşti în şcoli pentru debutul săptămânii viitoare. În majoritatea judeţelor au ajuns de azi, în celelalte vor ajunge mâine dimineaţă. Nu îmi doresc să trecem şcoala în online, fără să mai fim pregătiţi pentru asta. Din punctul meu de vedere, adevăraţii specialişti sunt la Ministerul Sănătăţii, ei sunt cei care decid noi măsuri, nu cei care îşi dau cu părerea despre orice. Eu ascult de epidemiologi, nu de pretinşi specialişti”, a declarat Sorin Cîmpeanu, duminică la Digi 24.

El a mai spus că nu se pune problema de a trece şcolile în online, atâtat timp cât nu vor fi multe cazuri grave.

„Nu se pune problema trecerii în online a şcolilor atâta vreme cât nu vor fi multe cazuri grave, care să necesite spitalizare. Aşa am înţeles de la Ministerul Sănătăţii. Până când nu primim informare că există o astfel de propunere, de la INSP şi Ministerul Sănătăţii, noi nu vom face o astfel de propunere”, a completat ministrul Educaţiei.

Sorin Cîmpeanu a mai precizar că 70% din personalul din învăţământ are vaccinul împotriva COVID şi a anunţat că va avea mai multe discuţii cu inspectorii şcolari, luni de la ora 12.00. El a adăugat că este 40% rata de vaccinare în rândul elevilor. Ministrul Educaţiei a explicat că vor fi verificaţi directorii unităţilor de învăţământ cu puţini profesori vaccinaţi şi vor fi luate măsuri, în limitele legale, însă peste 2.000 de şcoli au personal 100% vaccinat.