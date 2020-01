Violeta Alexandru: Legea pensiilor se schimbă în februarie

„Ne trebuie o abordare axată pe buna înţelegere a pieţei muncii şi pe eficienţă. Schimb lucrurile radical la ANOFM şi la Inspecţia Muncii.

În deciziile pe care le iau, consultarea cu sindicatele, dar şi cu patronatele, este importantă.

Astăzi, am avut un dialog foarte eficient cu liderii Blocului Naţional Sindical. Le mulţumesc implicit pentru participare în grupul de lucru pentru radiografierea problemelor generate de Legea pensiilor.

Februarie - soluţii pentru problemele legislaţiei pensiilor”, a scris Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook.

pensii speciale ar trebui să existe doar pentru cei din Armată, la toate celelalte categorii fiind necesar să se ţină cont exclusiv de principiul contributivităţii, chiar şi pentru magistraţi. Violeta Alexandru a vorbit marţi, la Adevărul Live , despre problemele sistemului de pensii şi a subliniat că ea e de părere că, la toate celelalte categorii fiind necesar să se ţină cont exclusiv de principiul contributivităţii, chiar şi pentru magistraţi.

„Sunt discuţii pe care le înţeleg cu privire la salariile celor din armată. E vorba de o discuţie care vine pe o întreagă tradiţie a sistemului de pensii pentru militari. Înţeleg că şi în privinţa poliţiştilor se poate face o asimilare. Ar fi singura excepţie la care m-aş referi. E adevărat că avem multe discuţii ale Curţii Constituţionale. Şi o să mă întrebaţi „păi nu aţi spus dvs că respectaţi legile?”. Despre asta este vorba. Că vezi un principiu şi eşti ataşat lui. În cee ce mă priveşte chiar cred că trebuie setat un moment în care să discutăm despre ce înseamnă să fii special. De ce nu e special un bibliotecar? El de ce nu este special? După mine este special. Vine de la casele locale de pensii din Bucureşti pentru că am avut această iniţiativă de a reorganiza spaţiul astfel încât să nu mai stea pensionarul, că e umilitor. Şi am văzut acolo, în arhivă, de când am deschis uşa, era un praf de neimaginat. Din hârtiile vechi, din dosare. De ce n-ar fi acest om special? Ne trebuie un moment 0 în care să avem puterea să fim corecţi. Eu cred că toate categoriile cu excepţia armatei ar trebui să se întoarcă la principiul contribuitivităţii. Dar repet, avem decizii ale CCR cu privire la pensiile magistraţilor şi suntem chemaţi să le punem în practică.