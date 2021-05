Se ridică restricţiile, dar unele plaje de pe litoralul românesc tot nu pot fi folosite. Apelul disperat al industriei turismului

Informaţia a fost furnizată vineri de patronatele din turism (Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism – ANAT) care au solicitat Apelor Române un răspuns oficial privind deschiderea plajelor.

La întrebările adresate de către ANAT, instituţia a specificat următorul calendar:

► Până pe data de 15 mai se finalizează plaja Năvodari

► Până la data de 31 mai se închid lucrările

► Până la data de 1 iulie se predau tronsoanele operatorilor de plajă.

„ANAT nu înţelege de ce nu se predau plajele mai devreme, deşi acestea vor fi gata până la finele lunii mai. Nu înţelegem de ce nu se predă deja plaja Mamaia, care este gata peste două săptămâni. Chiar nu înţelege nimeni că astfel se pierde un sfert de sezon? ANAT a prezentat situaţia ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului precum şi Ministrului Mediului, dar momentan fără niciun rezultat.

Litoralul românesc reprezintă destinaţia numărul 1 a românilor în sezonul estival. Lărgirea plajelor constituie un mare atu în plus, inclusiv pentru atragerea, pe viitor, a turiştilor străini. Dar până la a vorbi despre incoming, ar fi bine ca statul să sprijine litoralul ca destinaţie de turism intern, inclusiv prin darea mai rapidă în folosinţă a plajelor, aşteptată atât de către turişti, cât şi de către industria turistică”, se arată în documentul remis presei.

ANAT luptă pentru dreptul la libera circulaţie

România este, astăzi, una dintre ţările europene cu cea mai bună organizare a campaniei de vaccinare. Datorită rezultatelor foarte eficiente ale campaniei avem un indice epidemiologic din ce în ce mai mic iar tendinţa de scădere a acestuia continuă. La ora actuală, ţara noastră se află pe locul 6 la vaccinări în Uniunea Europeană, respectiv pe locul 18 în lume.

Din acest motiv, aproape toate ţările intră automat pe lista galbenă, având indicele mai mare decât România. Deşi, la ora actuală, atât Bulgaria, de exemplu, cât şi Turcia se află în scădere, dar scăderea fiind mai puţin rapidă decât a României, aceste ţări au un indice epidemiologic mai mare.

Ca atare, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) propune o altă abordare.

Anume, stabilirea unui indice epidemiologic fix de către Comisia condusă de către domnul secretar de stat Raed Arafat, de 400 sau 500, iar turiştii nevaccinaţi care se întorc din ţări cu un indice mai mic decât cel stabilit, să nu mai stea în carantină la întoarcere. În acest sens, există exemple de bune practici la nivel european. Portugalia foloseşte un indice epidemiologic fix de 500, iar Islanda, de 700. Sunt deja 13 state care au renunţat complet la carantină, iar reprezentanţii sectorului turistic la nivel european consideră, în mod unanim, că statele membre ar trebui să ridice restricţiile de călătorie pentru persoanele vaccinate, recuperate sau testate negativ care călătoresc în interiorul Uniunii.

De asemenea, ANAT propune înfiinţarea de puncte de testare în aeroport, unde să poată fi efectuate teste PCR sau antigen, iar călătorii care se întorc sau care sosesc din ţări cu indice epidemiologic mai mare, să fie testaţi. În acest fel, din 190 de persoane, cât pot să fie în medie într-un avion, vor sta în carantină maxim 8-10 - cei care sunt în realitate pozitivi, restul putând a doua zi să-şi continue activitatea. Această măsură ar reprezenta şi un avantaj fiscal pentru stat, fiind mai puţine persoane în carantină, care, să nu uităm, este plătită de către stat. În acest fel, toată lumea va putea să călătorească fără nicio oprelişte.

Pentru stimularea turismului de incoming, suntem de părere că este esenţial ca turiştii care vin în România din ţările aflate pe lista galbenă şi care nu au reuşit să se vaccineze, să poată fi exceptaţi de la efectuarea carantinei obligatorii în cazul în care prezintă rezultatul negativ al unui test pentru depistarea infecţiei cu Sars-Cov-2. Suplimentar, statul român poate aplica metoda folosită deja în Grecia, de testare aleatorie a turiştilor la frontieră, costurile acestei testări fiind suportate integral de stat.

„Deşi nu am auzit mai nimic despre bugetele de promovare ale României în acest an, vrem să atragem atenţia asupra poziţiei avantajoase în care se află România momentan, din punct de vedere al atractivităţii pentru turiştii străini. Ţara noastră este o destinaţie sigură şi atractivă, iar Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului nu ar trebui să rateze oportunitatea de a valorifica acest avantaj, încă din acest an, prin promovarea turismului românesc pe pieţele externe. Acum este momentul, nu după ce se va încheia pandemia.

Piaţa turistică internaţională este concurenţială iar multe ţări deja au demarat campanii de promovare. Turismul de incoming, adică atragerea turiştilor străini, reprezintă una dintre cele mai accesibile forme de export de servicii. Nu înstrăinăm nicio resursă naturală, niciun bun al patrimoniului national şi nu avem cheltuieli pentru transportarea unor materiale. Atragem turişti, care lasă bani în ţară şi care, în plus, descoperă România şi pot deveni, la rândul lor, ambasadori neoficiali şi promotori ai ţării noastre”, precizează patronatele.