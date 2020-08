România încă are peste 4 milioane de linii telefonice fixe. Cum rămâne cu 5G

La începutul anului, vorbeam despre modul în care creşterea companiilor de telecomunicaţii din întreaga lume va fi afectată de capacitatea lor de a crea experienţe fără probleme pentru clienţi. Nu aveam idee că două luni mai târziu, aceste companii vor reprezenta cel mai mare avantaj pe care îl vom avea de partea noastră în lupta împotriva COVID-19.

Întrucât peste 20% din populaţia mondială se afla în izolare la începutul pandemiei şi de vreme ce ne aşteptăm ca un al doilea val de infecţii să lovească, companiile de telecomunicaţii sunt cele care sunt responsabile pentru prezenţa noastră online şi sunt esenţiale pentru dezvoltarea economiei digitale.

Depăşirea provocărilor de conectivitate în contextul COVID-19

Cererea sau urgenţa pentru capacitate sau volum se măreşte la nivel global, în special datorită dezvoltării exponenţiale a aplicaţiei folosind date. Acest lucru pune presiune asupra companiilor de telecomunicaţii pentru a oferi o conectivitate tot mai mare şi produse şi servicii îmbunătăţite.

În România, există aproximativ 4,1 milioane de linii telefonice fixe şi aproximativ 19 milioane de utilizatori de telefonie mobilă. Ţara noastră are o infrastructură de telecomunicaţii puternică, care poate face faţă volumelor mari de trafic.

„Companiile de telecomunicaţii nu au avut atât de multe de pierdut, în comparaţie cu alte industrii, datorită tehnologiei şi reţelei în care îşi desfăşoară activitatea. Mai mult, operatorii de telefonie au salvat multe alte companii, datorită facilitării comunicării de la distanţă între angajaţi şi parteneri. Creşteri semnificative ale traficului de internet şi telefonie au început să fie anunţate de către toţi operatorii principali de comunicaţii din România, însă aceştia spun că au luat măsuri pentru a asigura continuitatea serviciilor pe fondul creşterii traficului de date din cauza izolării populaţiei la domiciliu. Cu toate acestea, ei le recomandă utilizatorilor să aibă un consum rezonabil de tehnologie.”, a menţionat Ella Chilea, Partener, Audit & Assurance, Mazars România.

Potrivit Mazars Franţa, problema referitoare la pandemie nu a fost legată de modul în care companiile ar face faţă creşterii traficului, ci, mai degrabă, de modul în care întreprinderile îşi vor migra oamenii spre lucrul de la distanţă. Creşterea atacurilor cibernetice - şi anume a atacurilor de phishing şi e-mail - văzute la începutul perioadei de izolare au validat această grijă, dar companiile de telecomunicaţii au făcut tot posibilul pentru a ajuta organizaţiile să-şi protejeze infrastructura IT.

Educaţia într-o societate digitală susţinută de companiile de telecomunicaţii

Educaţia a fost unul dintre cele mai afectate sectoare de pandemia COVID-19. Această perturbare este resimţită de multe familii din întreaga lume: şcoala la domiciliu nu este doar un şoc masiv pentru productivitatea părinţilor, ci şi pentru viaţa socială şi educaţia copiilor. Nu toate familiile au avut resursele necesare pentru a-şi susţine copiii, însă marile companii şi guvernele au încercat să compenseze acele lipsuri.

În 2016, Orange a lansat Digitaliada, un program naţional pentru susţinerea educaţiei digitale în clasele gimnaziale. Acest program încurajează folosirea la clasă a metodelor de lucru interactive şi a conţinutului digital educativ, pentru a creşte performanţele şcolare ale elevilor. În timpul suspendării cursurilor şcolare, secţiunea de Învăţare şi Testare Online a platformei Digitaliada s-a dovedit a fi foarte utilă pentru continuitatea procesului educaţional, pentru orice profesor şi student din România. Traficul din platforma Digitaliada a crescut cu peste 250% faţă de semestrul anterior, iar în luna martie, luna în care s-a suspendat şcoala, s-au înregistrat peste 400.000 de vizitatori unici. În ceea ce priveşte secţiunea de Ȋnvăţare şi Testare Online din platformă, în această perioadă s-au înscris şi sunt activi peste 30.000 de utilizatori.

„Fundaţia Orange este liderul educaţiei digitale în România şi unul dintre cei mai avansaţi în utilizarea metodelor digitale în procesul de predare-învăţare din Europa. În fiecare an adăugăm mii de materiale digitale educaţionale validate ştiinţific în platforma Digitaliada. Organizăm sute de evenimente în şcoli pentru a promova educaţia cu ajutorul metodelor digitale în rândul profesorilor din România. În timpul stării de urgenţă, am adăugat un modul de video-conferinţă şi am organizat 28 de webminarii pentru peste 600 de profesori interesaţi să utilizeze platforma de Testare şi Învăţare Online. Ne bucurăm că acest instrument s-a dovedit util şi pentru desfăşurarea lecţiilor online. Pionieratul şi experienţa noastră au făcut ca tranziţia forţată la învăţământul la distanţă să fie unul mai puţin stresant pentru profesorii Digitaliada care erau familiarizaţi cu platforma şi cu utilizarea metodelor digitale.”, a menţionat Amalia Fodor, Director Fundaţia Orange.

Rămâne 2020 anul implementării tehnologiei 5G?

Activitatea operatorilor de telefonie mobilă va fi reluată şi optimizată, atunci când situaţia o va permite. Singura pierdere cu care s-au confruntat companiile de telecomunicaţii în această perioadă a fost întârzierea implementării sistemelor 5G, care se vor relua odată cu sfârşitul restricţiilor în ţările europene. Companiile vor reporni planurile 5G, inclusiv instalarea fizică a noilor infrastructuri. Acest lucru necesită un nivel ridicat de investiţii, astfel încât companiile să poată reporni lansarea, dar să se asigure că au capacitatea financiară şi operaţională în acest sens.

„Conform Observatorului 5G al Comisiei, atunci când vine vorba de teste 5G, Europa excelează cu numărul 191 din martie 2020, împreună cu 138 de oraşe viitoare cu 5G. În data de 24 iulie, statele membre ale UE au publicat un raport privind progresele înregistrate în implementarea setului de instrumente comun al UE, cuprinzând măsuri de atenuare, care va aborda riscurile în materie de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G. Ca infrastructură critică centrală pentru viitoarele tehnologii, este foarte important ca această generaţie de reţele mobile să fie implementată rapid şi în siguranţă peste tot.”, a menţionat Ella Chilea, Partener, Audit & Assurance Services, Mazars România.

Lucrul de acasă s-a dovedit a fi adesea mai eficient şi mai convenabil, reamintindu-le multor persoane despre necesitatea unui echilibru între muncă şi viaţă. Starea de urgenţă a reprezentat şi o dependenţă masivă de serviciile de telecom: video-conferinţe, mesaje instant sau distribuirea şi stocarea fişierelor confidenţiale. În afara acestui mediu, oamenii s-au bazat pe site-urile de comerţ electronic şi pe asistenţa medicală prin intermediul aplicaţiilor de mobil. Nu ştim ce ne rezervă viitorul, dar clar tehnologia va face parte şi mai mult din viaţa noastră, ceea ce înseamnă mai multă cerere pentru conectivitate sigură. Companiile de telecomunicaţii s-au bucurat de o reputaţie bună în această perioadă, deoarece COVID-19 a schimbat pozitiv gândirea oamenilor despre rolul şi rezistenţa lor.