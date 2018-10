Prună, USR: Stocurile de gaze au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii ani. Are România îndeajuns pentru a face faţă unei ierni cu temperaturi geroase?

„În luna septembrie, am depus două interpelări la ANRE şi la ministerul Energiei pentru a vedea modul cum aceste două instituţii s-au pregătit pentru iarna ce are să vină. În ceea ce priveşte stocurile de gaze naturale obligatorii stabilite de ANRE, nu pot să constat decât că am ajuns la cea mai mică valoare din ultimii ani. Anul trecut, cantitatea minimă de stocuri de gaze naturale constituită în depozite a fost de 2,2 miliarde de metri cubi”, a scris Cristina Prună, pe Facebook.

Deputatul reaminteşte că, anul trecut, în toamnă, reprezentanţii Transgaz au tras un semnal de alarmă, afirmând la acea vreme că „stocul pentru iarna 2017-2018 este cel mai mic din ultimii patru-cinci ani, în condiţiile în care consumul de gaze din Romania a crescut cu 7-8% în ultimul an”.

Cristina Prună mai reaminteşte, de asemenea, că la începutul acestui an peste România s-au abătut două valuri de frig, în februarie şi martie. „Atunci, consumul a crescut foarte mult, iar Sistemul Naţional de Transport s-a confruntat cu presiuni foarte scăzute. Gazele de import nu au contribuit cu mai mult de 25% la consumul total, deoarece ruşii au preferat să-şi vândă gazele mai scump în Vest, acolo unde de asemenea a fost foarte frig. Consecinţa? SNT a fost la un pas de criză! Anul acesta, obligaţia de înmagazinare este de 2.013 miliarde de metri cubi, mai mică cu 187 de milioane de metri cubi faţă de cea de anul trecut si cu 287 de milioane mai mică faţă de cea stabilită în anul 2016”, a mai scris deputatul.

În acest context, Prună se întreabă dacă are România stocuri de gaze naturale îndeajuns pentru a face faţă unei ierni cu temperaturi geroase?

Reprezentantul USR a mai transmis că i-a invitat, astăzi, în plen, pe reprezentanţii ANRE şi de la Ministerul Energiei, pentru a da explicaţii pe acest subiect.