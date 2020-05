Oficial din Ministerul Economiei: Grecia nu va cere paşaport medical, va fi un atestat. Discutăm şi cu Franţa şi Bulgaria

"S-a discutat că Grecia va cere un atestat, sub orice formă ar fi el, de test, la intrarea în ţară, şi în urma propunerii de protocol pe care o vom primi în următoarele zile vom vedea toate detaliile tehnice legate de retur, carantinare şi aşa mai departe. Nu am intrat în detalii (despre tipul testului, n.r.), dar pot să-mi imaginez că este sub forma unei vize: călătorul va trebui să prezinte un test făcut la plecarea din ţara de origine. Nu este vorba de o hârtie de tip paşaport sau carnet de sănătate, este adeverinţa unui test făcut înainte de plecare. Normele de siguranţă sanitară nu au fost încă adoptate în Grecia, deci ele sunt supuse prim-ministrului şi vor apărea cu siguranţă în următoarele zile sau într-o săptămână, şi de acolo vom şti foarte clar ce se impune şi de către statul elen", a declarat Răzvan Pîrjol, la Digi 24.



Secretarul de stat din Ministerul Economiei a explicat că are discuţii despre condiţiile pentru reluarea turismului cu Grecia, Bulgaria şi Franţa.

"Am purtat o discuţie cu ministrul Turismului din Grecia, dar în aceeaşi măsură şi cu ministrul Turismului din Franţa şi urmează (să discut, n.r.) cu ministrul Turismului din Bulgaria. Concluziile sunt că toată lumea îşi doreşte o redeschidere cât mai rapidă, dar oarecum într-un mod cât se poate de unitar, atât ca măsuri de siguranţă sanitară cât şi ca norme de operare, dar şi ca date de redeschidere.





Cred că este esenţial ca la normele sanitare adoptate de toate statele să avem totuşi o viziune cât se poate de apropiată şi de comună, pentru că asta va da şi siguranţa unui călător internaţional să ştie că indiferent de destinaţie va regăsi aceleaşi condiţii de siguranţă sanitară.





Discuţiile cu Grecia, Franţa şi Bulgaria sunt primele contacte luate în acest moment, cu siguranţă că vom gândi protocoale cu aceste ţări, dar vom avea protocoale cu toate ţările cu care considerăm că avem un flux reciproc de călători", a afirmat Răzvan Pîrjol.

Secretarul de stat a estimat că românii vor putea face turism în afara ţării începând cu lunile iunie-iulie, în cazul în care pandemia va involua.

"Eu cred că, la fel ca pentru toate celelalte ţări, (se va putea face turism în Grecia, n.r.) undeva în lunile iunie-iulie. La noi, în urma relaxării restricţiilor de mobilitate, vom avea în luna mai două săptămâni de test, un fel de examen prin care vom vedea cum ne comportăm şi cum reacţionează şi turiştii şi operatorii. În cazul Greciei, şi ei vor face săptămânal aceste teste de evoluţie sau involuţie, toată lumea este extrem de prudentă, ar fi mare păcat ca tot sacrificiul făcut în aceste luni să fie aruncat la gunoi şi să recădem în restricţiile majore pe care le-am avut în această perioadă", a adăugat Răzvan Pîrjol.