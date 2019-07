Mai multe mine vor fi redeschise

Guvernul a decis miercuri deschiderea unei noi cariere de lignit, în cadrul Complexului Energetic Craiova, dar şi scoaterea unor terenuri din fondul forestier naţional pentru realizarea unor investiţii şi deschiderea a noi capacităţi de producţie la alte două cariere de lignit.

Mai precis, în şedinţa de miercuri, Guvernul a aprobat trecerea în inventarul domeniului statului a perimetrului Roşiuţa, viitor front de lucru minier pentru Complexul Energetic Oltenia. Reprezentanţii Ministerului Energiei precizează că aceasta este penultima etapă procedurală prin care în Roşiuţa vor putea începe lucrările miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit.

Din acest moment, Ministerul Energiei, reprezentant al statului român, va începe procedurile de concesionare către CEO a întregii suprafeţe.

„Ne apropiem de rezolvarea unei probleme care a trenat ani de zile: deschiderea de noi fronturi de lucru la Complexul Energetic Oltenia prin care să susţinem deopotrivă producerea de energie pe bază de cărbune şi activitatea minieră în zonă. Parcursul nu a fost deloc unul simplu. A fost nevoie de demararea şi realizarea exproprierilor pentru a putea ajunge în acest punct. Am elaborat în trecut o hotărâre care să ne dea dreptul de a începe întregul proces, iar astăzi suntem la un pas distanţă de a pune în exploatare un front cu un potenţial de 3 milioane de tone de lignit anual”, a afirmat ministrul de resort, Anton Anton, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, suprafaţa coridorului expropriat este de peste 1300 mp şi va susţine energia produsă de termocentralele Işalniţa şi Craiova.

„Acesta nu este singurul front nou în care am deblocat o situaţie de interes naţional. Anul acesta am finalizat exproprierile şi am pus în exploatare şi perimetrele de la Roşia şi Jilţ Sud. Suntem destul de avansaţi şi cu Pinoasa, altă viitoare sursă de lignit pentru CEO”, a mai spus Anton.

Tot miercuri, Guvernul a decis scoaterea definitivă din fondul forestier a unor terenuri pentru deschiderea şi punerea în exploatare a unor cariere de lignit în judeţul Gorj.

Astfel, Executivul a aprobat, prin hotărâre, scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., a unui teren de peste 81 de hectare în vederea realizării obiectivului de utilitate publică şi de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8 milioane tone/an lignit”.

Printr-o altă hotărâre de guvern s-a stabilit scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., a altui teren, în suprafaţă de peste 28 hectare, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi de utilitate publică „Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilţ Sud”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: