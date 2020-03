Modificări pentru amânarea ratelor. Restanţierii primesc o şansă. Fără dobândă la dobândă la credite ipotecare

„Sunt câteva clarificări care au fost omise din ordonanţa trecută, pentru că am văzut discuţii în spaţiul public. Ca să nu mai existe discuţie despre dobânda la dobândă şi despre cine poate beneficia, când poate beneficia. Am extins perioada la care se pot face aceste cereri. Era doar până la sfârşitul stării de urgenţă. Am extins la cel mai târziu 45 de zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă. Acum permitem oamenilor ca la cel mai târziu 45 de zile de când apare această ordonanţă de urgenţă să facă cererile către bancă. La creditele ipotecare nu se mai capitalizează [dobânda]”, a anunţat ministrul Florin Cîţu.

Premierul Ludovic Orban a clarificat: „1. Nu se mai capitalizează dobânda, la credite ipotecare. 2. Se prelungeşte termenul până la care se poate depune cererea de către o persoană fizică sau juridică pentru suspendarea plăţii. Li se dă posibililitatea celor care solicită ca până la momentul în care solicită, în cazul în care au restanţe la plata creditelor, să poată să îşi aducă creditele la zi”.