Ministrul Transporturilor promite 400 de kilometri de autostradă şi drumuri expres în 2-3 ani

„Ne-am propus şi am reuşit să semnăm contracte de proiectare şi execuţie pentru tronsoane de autostradă. Am depăşit perioada critică, a contestaţiilor. Am semnat doar pentru infrastructura de transport rutier, şi, până la sfârşitul anului, estimăm că semnăm contracte similare pentru circa 400 de kilometri de autostradă şi drum expres”, a declarat Bode.

Acesta a trecut în revistă şi câteva proiecte deja contractate. „Pe 10 iunie vă prezentam stadiul proiectelor care leagă cel mai important proiect de investiţii din zonă, adică podul peste Dunăre de la Brăila. În cele opt luni de când suntem la guvernare, am semnat contractul pentru drumul expres Brăila-Tulcea, Buzău-Brăila, pe 21 februarie. Pe 19 iunie am semnat contractul pentru drumul expres Focşani-Braila, cei 76 de kilometri. Pe 7 iulie am semnat contractul pentru fezabilitate pentru un drum de 176 de kilometri. Toate aceste proiecte au termen de realizare 24 de luni”, a precizat ministrul Transporturior.

Totodată, portul de la Tulcea va fi modernizat prin intermediul unei investiţii de 13,5 milioane de euro.

„Dacă pentru infrastructura rutieră lucrurile sunt clare, mă bucur că şi cea navală are, începând de azi, încă un obiectiv cu finanţare asigurată, adică dezvoltarea portului Tulcea, 13,5 milioane de euro”, a anunţat ministrul.