Ministrul Economiei: România nu s-a opus semnării unui protocol cu Grecia, Serbia şi Bulgaria

Grecia, Bulgaria şi Serbia au ajuns la un acord pentru a permite turiştilor din cele trei ţări să călătorească fără a intra în carantină, de la 1 iunie. România încă nu a luat o decizie, autorităţile române afirmând că totul va depinde de situaţia epidemiologică.

„Noi nu am spus că nu suntem de acord şi nu s-a pus problema semnării unui protocol ieri. S-au purtat discuţii, iar noi am spus că le vom relua imediat ce Parlamentul va încuviinţa Starea de Alertă. Colegii noştri bulgari, greci şi sârbi au înţeles perfect de ce România în momentul de faţă are o stare de alertă declarată, care trebuie aprobată de Parlament. În funcţie de aprobarea din Parlament şi de eventualele modificări care pot fi aduse ne vom întâlni cu colegii din cele trei state pentru a relua discuţiile. Chiar asta a fost discuţia. Săptămâna viitoare la început vom avea o nouă rundă de întâlniri. Nu s-a semnat absolut niciun protocol cu nimeni. Nu înţeleg de unde a apărut această ştire care este eronată că România nu vrea!”, a spus Virgil Popescu.

Ministrul Economiei a precizat că Guvernul îşi doreşte ca turiştii români, dacă vor să îşi petreacă sejurul şi vacanţele în străinătate să fie în siguranţă acolo. „Ne vom asigura că acest lucru se va întâmpla! Un alt obiectiv al meu, ca ministru al Turismului, este să am cât mai mulţi turişti, români şi străini, în România. Cei care nu vor în România să se ducă în altă parte, dar să fie în siguranţă. Am rămas surprins când am auzit că s-a spus că România nu vrea. Nu s-a pus niciodată problema să spunem că nu vrem, sunt turişti români care doresc să meargă în Bulgaria, în Grecia. Evident că vrem să îi ajutăm dacă vor să se ducă să fie în siguranţă acolo şi vom face tot ce ţine de statul român pentru asta”, a spus el.

Virgil Popescu a menţionat că, dacă este totul normal, putem începe cu deschiderea teraselor, la 1 iunie, apoi cu restaurantele, sezonul turistic şi aşa mai departe.

„Lucrăm cu Ministerul Sănătăţii la un set de măsuri pentru restaurante, terase şi hoteluri astfel încât turistul când se duce acolo să fie în siguranţă”, a conchis el.