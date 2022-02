Ministrul Agriculturii susţine că aprovizionarea cu alimente nu este afectată de criza din Ucraina

„În întâlnirea pe care am avut-o cu colegii noştri am adus pe tapet toate lucrurile bune care s-au întâmplat în ultima perioadă. În vremuri critice cred că umanitatea este cea mai importantă trăsătură a fiecăruia dintre noi şi trebuie să răspundem prompt la nevoia de ajutor pe care vecinii noştri o au. Acesta a fost şi momentul pentru care am ţinut să le mulţumesc tuturor fermierilor şi producătorilor români care s-au mobilizat exemplar, ne-au contactat la nivelul Ministerului Agriculturii şi împreună am stabilit un calendar de trimitere către cei aflaţi în nevoie a ajutoarelor umanitare cu care ei vor să contribuie. Evident nu a lipsit de pe masa analizei noastre situaţia pieţei agro-alimentare, situaţia asugurării necesarului de consum al populaţiei care, din analizele pe care le-am efectuat în această perioadă la Ministerul Agriculturii, nu a suferit modificări, nu a suferit perturbări semnificative şi din aceste considerente cred că putem concluziona că lucrurile sunt în continuare în regulă.”, a transmis Adrian Chesnoiu, în cadrul unei întâlniri cu presă.

„Nu există importuri de natură să perturbe piaţa din zona de aprovizionare Rusia sau Ucraina. Piaţa şi asigurarea produselor alimentare nu au fost perturbate. Nu se pune problema de a face mai multe stocuri decât cele uzuale. Nu există perturbări ale pieţei şi, cu siguranţă, pe baza măsurilor pe care noi le luăm, nici nu vor apărea”, a mai declarat Chesnoiu.