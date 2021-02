Ministru, despre limitarea numărului de porci în gospodării: Ar opri activitatea samsarilor. Nu e nicio diferenţă între pesta porcină şi pandemie

"În 2019, ţara era roşie pentru că nu s-au luat măsuri la timp, din populism. Eu nu spun că vreau să distrug gospodăria ţărănească, asta spun unii, eu spun că toţi, şi cei mici şi cei mari, trebuie să respectăm nişte reguli minime de biosecuritate până scăpăm de această boală păcătoasă. Să ştiţi că nu este nicio diferenţă între pesta porcină africană, ca extindere şi ca periculozitate, şi ceea ce se întâmplă cu această pandemie Covid. Dacă nu luăm măsuri şi nu respectăm măsurile luate, şi cei mici şi cei mari, nu vom rezolva niciodată această pierdere constantă pe tot ce înseamnă producţie de porc", a mai spus el.

Prin Ordinul nr. 24 din 29.01.2021, ministrul Agriculturii stabileşte dimensiunile tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României, limitând creşterea porcilor la 5 capete în cazul gospodarilor , iar ce depăşeşte acest efectiv se consideră exploataţie comercială şi trebuie să se înregistreze la Registrul Comerţului şi să se transforme în persoane juridice (PFA, II, IF, SRL etc).

„Ce facem dacă scroafa fată 7-8 porci?”

Unul dintre micii gospodari contactaţi telefonic de „Adevărul” a spus că ordinul este o mare problemă, pentru că majoritatea oamenilor care cresc porci pentru consumul propriu au scroafe, care fată 7 – 8 porci o dată. „Şi atunci ce fac? Că nu pot nici să-i sacrific pe cei care sunt în plus faţă de cât îmi permite legea. Ţăranii care-şi cresc porcii pentru consum vor face la fel ca şi până acum: îi vor creşte sperând că nu va afla nimeni câţi porci au”, a declarat pentru „Adevărul” un mic crescător, cerând să nu i se divulge numele.

Mic crescător: Unele norme sunt aberante

Nici micii fermieri nu sunt de acord cu normele prevăzute în ordin. „Eu am o mică crescătorie de porci şi am şi o firmă care are printre altele şi codul CAEN pentru creşterea animalelor. Nu am nimic împotrivă să-mi fac un PFA sau o altă firmă strict pe creşterea suinelor. Problema este că unele norme sunt aberante. De axemplu, de ce să fac eu un gard dublu, atât timp cât eu am animalele complet izolate. Nu intră nici musca!

În plus, normele nu specifică ce fel de gard. Nu sunt de acord nici un interzicerea reproducţiei în gospodării. Eu respect toate condiţiile, nu am nimic artizanal. Am boxe în care scroafele fată separat. Le încălzesc cu infraroşii. Am şi contract cu medic veterinar. De ce îmi mai cer să am un stoc de medicamente? Să vină ANSVSA să vadă condiţiile.

Eu nu hrănesc porcii cu chimicale, să crească mai repede. Ajung la greutatea de sacrificare în 8-10 luni. Nu mă pot compara pe mine cu marii fermieri. Să îndulcească normele şi să fiscalizeze creşterea animalelor. Ce câştigă statul dacă pe mine mă îngroapă cu norme şi eu renunţ la acest obiect de activitate”, a declarat pentru „Adevărul” Marian Gheorghe, mic crescător de porci din Căciulaţi, Ilfov.

Cât priveşte explicaţia legată de „samsari” dată de ministrul Agriculturii pentru emiterea acestui ordin, micul fermier a spus că „samsarii” sunt cei care cumpără un produs pentru a-l revinde la suprapreţ, ceea ce nu se referă nicidecum la producătorul de carne de porc.